De reyes, pueblos y otros monarcas

Un país que se respeta, trata con respeto los conceptos sobre los que desarrolla su idea de sociedad política y su modo de gobierno; tampoco son tantos. En España hemos decidido abrir en canal uno de ellos -‘rey’- y descubrimos que quienes se ofrecen para diseccionarlo no exhiben la precisión de un cirujano, sino que se comportan como matarifes…, y de los toscos. Un análisis crítico debe hacerse sobre una descripción rigurosa del objeto, no de su caricatura.

Bajo su apariencia de familiaridad, el concepto de rey y sus próximos remiten a una extensa reflexión teórica, con matices delicados que saltan rotos cuando se manejan sin cuidado. Por ejemplo, estamos acostumbrados a tratar como sinónimos ‘rey’ y ‘monarca’. Es mal inicio; ‘monarca’ es género; ‘rey’ es especie: una de las formas de monarquía.

El término ‘monarquía’ sirve para describir que todo el núcleo principal del poder se concentra en una persona; sin más especificaciones. Monarquía no se contrapone a república, sino a gobierno colegiado o compartido; no describe el origen, sino la forma de ejercicio.

Para el propósito de este artículo hablaré de ‘poder’. Analizaremos tres elementos: el acto fundacional, la ‘primera jefatura’, y los mecanismos de transferencia del poder fundacional a los jefes posteriores.

El acto fundacional (ocupación, conquista, revolución, usurpación...) puede estar protagonizado por un jefe militar o por un ‘pueblo’. En el primer caso la organización resultante -la primera jefatura- tiende a ser una monarquía. En el segundo, pese a su aspecto popular o republicano, pueden dar paso tanto a monarcas como a gobiernos con poder distribuido en varios nodos. Muchos actos fundacionales republicanos sustentan monarquías: Fidel Castro, Kim Il-Sung, Ortega... son monarcas; han tenido su origen en un acto fundacional con base popular -republicana-, pero concentran todo el poder, tienden a perpetuarse en él y a hacerlo dinástico reteniéndolo en su familia.

Lo que solemos llamar ‘rey’ es un tipo de monarquía en que el poder se ha transferido con carácter permanente en favor de una familia, dinastía o estirpe (más que una persona concreta). Se suele partir de un jefe militar conquistador que consigue asociarse con la idea de favor divino, que se confirma por su éxito militar en defensa de la fe. Hay otro tipo de modelo en que el ‘poder’ originario, más fragmentado, pertenece a un reducido grupo de nobles fundadores; este modelo oligárquico se refina mucho perfilando el concepto romano de ‘lex regia’: esa élite, a veces disfrazada de ‘reino’, hace una transferencia convergente a una dinastía y le confía la dirección monárquica de la sociedad. Fueron frecuentes modelos mixtos en los que concurrieron la transferencia divina y la oligárquica. El título de ‘rey’ era administrado por el Papa, reservado para los reconocidos como ministros de Dios.

Estos modelos de raíz medieval se reajustaron sobre la marcha desde la revolución inglesa del siglo XVII, dando paso a las llamadas ‘monarquías parlamentarias’; soluciones de circunstancias que arrancaron con un esquema conceptual borroso y confuso.

La jefatura del rey Felipe VI responde a uno de esos formatos pragmáticos, con soporte teórico por completar. No es una monarquía dinástica como las anteriores al constitucionalismo, pero no hemos terminado de verbalizar qué es. En sentido estricto su poder no proviene de su padre sino de un acto republicano: una ‘lex regia’, una transferencia que realiza el pueblo español mediante la ley de Constitución de 1978, que decide ajustarse a una sucesión dinástica.

Si las monarquías parlamentarias son más una solución práctica que aplicación de un diseño teórico perfecto, debemos preguntarnos si es útil hoy confiar la expresión de valores y principios generales de la actuación de nuestro Estado a una persona específicamente preparada para ostentar su jefatura. O si abrimos un proceso de selección, confiando en que no se cuele ninguno de los demagogos que están esperando en la puerta.

Los textos constitucionales están llenos de anomalías teóricas que han resultado de utilidad política. ¿Las suprimimos todas? ¿Tenemos un modelo político alternativo depurado de gusanos lógicos, viable y aceptado socialmente?

Jesús Morales Arrizabalaga es profesor de la Universidad de Zaragoza