Sin pacto de Estado

Si el objetivo de la llamada Comisión para la Reconstrucción era alcanzar un gran pacto de Estado para superar los efectos de la pandemia, sus resultados, a tenor de la votación de las conclusiones ayer en el Congreso, no han sido demasiado esperanzadores. Solo dos de los cuatro bloques temáticos recibieron el apoyo del principal partido de la oposición, y otro incluso fue rechazado. El verdadero reto ahora es pactar unos Presupuestos que ayuden a relanzar la economía.

En algunos momentos, la Comisión para la Reconstrucción se ha parecido más a un campo de batalla que a un lugar de diálogo y encuentro entre las fuerzas políticas. Pero es cierto que, mal que bien, el tono se ha ido suavizando a medida que avanzaban las sesiones y que, al final, tanto el Gobierno como el PP han hecho un esfuerzo para pactar acuerdos al menos en algunos de los bloques en los que se ha dividido el dictamen, de manera que no se produjera un fracaso en toda regla. Y hay que tener en cuenta que para el objetivo de llegar a un pacto de Estado el entendimiento entre los dos principales partidos resultaba fundamental. De modo que las cuestiones referentes a Sanidad y Unión Europea recibieron ayer un muy amplio refrendo en el pleno del Congreso. Sin embargo, el bloque económico se aprobó por los pelos, con el apoyo de Ciudadanos pero no del PP, lo que deja en el aire las líneas maestras para la recuperación y la transformación de la economía española, asunto en este momento fundamental. Y en la votación del apartado de las Políticas Sociales el Gobierno sufrió una derrota, siendo rechazado con los votos en contra no solo del PP, Cs y Vox, sino también de los nacionalistas aliados habitualmente con el Ejecutivo. Así las cosas, no tenemos un verdadero pacto de Estado que sirva de guía para la salida de la crisis y el esfuerzo de negociación debería centrarse ahora en los Presupuestos, que sería bueno que pudiesen contar con un amplio respaldo político y social.