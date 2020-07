Deber de memoria

Dos palabras, memoria y compasión, bastan. Las pronunció, con toda la carga de intención emocional, pero también política y social, que conlleva su significado, Hernando Fernández Calleja, hermano del periodista José María Calleja, fallecido por covid-19, el pasado 16 de julio en el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia y a los trabajadores que han peleado contra el virus en posiciones de vanguardia. Las ceremonias y los rituales vienen a marcar el principio o el final de la elaboración de un relato. Los seres humanos, las sociedades, necesitamos, como bien saben los historiadores y los literatos, construir narraciones para explicarnos los acontecimientos y también nuestros comportamientos ante esos hechos, tengan el sentido ético y fáctico que tengan. Pero también construimos esos relatos para poder repetirlos, fijarlos en la memoria colectiva y transmitirlos a través de ella. Para aprender y reflexionar.

Cuando la pandemia se hizo visible en nuestro país, el confinamiento general actuó en buena parte como un ritual, o más bien una sucesión cotidiana de rituales. A partir de la cuarentena colectiva comenzamos un relato, a medio camino entre el costumbrismo y la épica de salón, que se centró sobre todo en el mensaje de heroicidad. Era seguramente lo más recomendable. Las empresas colectivas que se libran a vida o muerte precisan héroes, moral de esfuerzo y victoria. Contamos y nos contaron muchas historias de nuestros conciudadanos que peleaban en primera fila, decíamos, contra el virus. Toda mi admiración y agradecimiento a todos ellos, sin ninguna duda, y por siempre. Es evidente que ellos soportan la carga más dura y traumática de esta desgracia. Pero ese relato está incompleto, porque apenas hemos narrado las historias que deberían estar hablando del dolor de las víctimas, un dolor que merece sentir compasión, como bien decía Fernández Calleja en su discretamente contundente intervención. Lo cierto es que cuando nos referimos a las víctimas del virus en muy escasos medios y ocasiones vamos mucho más allá de las cifras, de la abstracción matemática, sin historias. No hace falta decir que es un mecanismo de defensa. Pero también algo más preocupante: un mecanismo de defensa muy bien aceptado por una sociedad a la que no gusta ni interesa la verdad, y menos aún la verdad que comporta sufrimiento propio o ajeno, esfuerzo y responsabilidad consciente, o compasión con el esfuerzo de nuestros conciudadanos.

En la misma semana en que rendimos justo y doloroso homenaje hemos vuelto a ver cómo aumentan los contagios, que se cuelan por aquellas grietas donde asoma ya –tan pronto– el olvido, incluso el desconocimiento obtuso, del dolor que acabamos de pasar, que soportaron en grado agudo las víctimas, y que parece cernirse de nuevo sobre el curso de nuestras vidas. La ignorancia y el olvido abren fracturas en la red de protección social que entre todos debemos tejer y mantener. Esas grietas son fruto de una arrogante y lerda insolidaridad, hay que decirlo, provengan de donde provengan. Sin memoria y sin compasión, no puede haber capacidad de pensamiento ni emoción solidarios. Sin memoria no podremos reconocer, como decía Dante, ni nuestra propia imagen, en mitad de esta incertidumbre actual y tan nueva. Y sin compasión no somos, en esta coyuntura, sino un feliz vehículo para la enfermedad, llámese covid-19 o irresponsabilidad. Sí, para salir de este envite histórico en el que andamos involucrados absolutamente todos, para honrar de veras a los que se han ido, para apoyar a quienes habrán de seguir peleando cuerpo a cuerpo con el virus, para poder tener un futuro, antes tenemos todos un deber de memoria. A ejercer la memoria reflexivamente se aprende, y nosotros, nuestra sociedad de 2020, llevamos mucho tiempo ya desaprendiendo la memoria e ignorando la compasión. Tengo la sensación, ay, créanme que me duele, de que ya hemos llegado de nuevo al sálvese quien pueda. Y me vengo abajo –llámenme tonta–, lo digo en serio. Porque pertenezco a una generación que todavía aprendió en el seno de la familia, la escuela y los amigos ese deber de memoria y compasión al que la misma vida nos obliga.