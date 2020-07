Ni hombres del saco ni reyes magos

No son los ‘hombres de negro’ de la crisis de 2008, cuando la Unión Europea impuso sus criterios a un alto coste. Se dispararon los populismos y se fraguó el trauma del 'brexit'. El escenario ha cambiado. Hoy Europa se puede permitir mutualizar la deuda y liberar un fondo millonario para afrontar la crisis generada por la pandemia, eso sí, con condiciones y bajo vigilancia.

En declaraciones a los diarios de HENNEO en vísperas de la decisiva cumbre para la recuperación, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, explicaba que no le pasaba por la cabeza que el encuentro fracasara: las instituciones no podían perder un minuto en responder a a las preocupaciones de los ciudadanos. No habrá ‘hombres de negro’, subrayaba, pero sí cesiones y contrapartidas. Y así ha sido. El acuerdo incluye menos subvenciones y más control sobre las partidas, algo de pura lógica para cualquiera que ya no crea en los Reyes Magos.

De la cumbre sale una Europa más fuerte, capaz de encajar las 27 piezas de un complicadísimo puzle. De esos días maratonianos queda también la lección de las ventajas de ceder y pactar. Incomprensiblemente, Pedro Sánchez ha llegado a Bruselas sin intercambiar una palabra con el líder de la oposición, Pablo Casado. Pero difícilmente podrá hacer solo con sus socios actuales el tortuoso camino que supondrá administrar los fondos, una parte importante de los cuales habrá que devolver, y ejecutar las reformas exigidas. El camino que marca Europa es el del pacto y las cesiones.