El santo laico Simón apareció en el acto en honor de las víctimas con un cubreboca estampado de tiburones. ¿Hay una metáfora postmoderna mejor para un comportamiento tan poco respetuoso? En la película de 1977 dirigida por Steven Spielberg, después de las primeras muertes provocadas por un escualo unos pescadores atrapan un tiburón-tigre y el alcalde de Amity Island decide que el problema se ha solucionado. Las playas se llenan y es entonces cuando el tiburón blanco ataca a la multitud. El virus busca excusas para seguir en el negocio. Y cuenta con el apoyo de los otros. Siempre son los otros, los que no usan mascarilla, los que cuando les piden que no se desplacen fuera de su población están ya llenando el coche de maletas, los que si piden cinco como máximo se juntan veinte. Nadie los conoce, pero ellos están allí. Y yo los veo. Pero no puedo hacer nada. La autoridad real, la amenaza punitiva no son elementos que se tienen que utilizar a la ligera en un estado democrático, pero la situación es de extrema gravedad y ahora es el momento para que no le tiemble el pulso a nuestro Gobierno. Será difícil en este país donde un profesor de Matemáticas con soprepeso se atreve a abroncar a un puñado de adolescentes mientras la Guardia Civil mira a otro lado. Fuerzas de Seguridad del Estado cuya única labor parece ser sufrir el escarnio público a manos de independentistas y antisistema. A veces miro a mi hijo y pienso que voy a tener que explicarle que en su mundo la paranoia biológica regirá sus acciones. No adviertan, no avisen, no recomienden. Muestren el dolor.