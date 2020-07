Situación preocupante

La evolución de la covid-19 en Aragón lleva un curso inquietante; ya no cabe hablar solamente de brotes fáciles de controlar. Afortunadamente la presión en los hospitales se mantiene en un nivel moderado, pero el sistema sanitario sigue siendo el punto fundamental que hay que reforzar para estar preparados si los casos siguen aumentando. Junto a ello, la responsabilidad personal es en estos momentos la herramienta esencial para frenar la escalada.

Con 333 nuevos contagios registrados ayer y una incidencia por cien mil habitantes de 160 en los últimos catorce días, la situación de la pandemia en Aragón es, junto a la de Cataluña, la que más preocupa al Ministerio de Sanidad. El Gobierno de Aragón fue rápido en tomar las primeras medidas cuando surgieron los brotes en algunas comarcas, pero la llegada de casos de transmisión comunitaria a Zaragoza capital complica mucho el escenario con vistas a conseguir controlar la expansión. Por eso, la recomendación de limitar los contactos sociales y de no desplazarse fuera del área metropolitana, aunque no tenga la fuerza de una imposición, tiene que ser tomada muy en serio por los ciudadanos. Un aspecto positivo es que la mayoría de los casos de covid-19 que se están diagnosticando son leves o asintomáticos, por lo que no son demasiados los pacientes que han tenido que ser hospitalizados. De hecho, los centros hospitalarios aragoneses tienen disponibles el 62% de sus plazas en uci y el 44% de las camas, lo que supone un amplio margen de maniobra. Además, van a reforzarse los cuidados intensivos con 50 nuevos respiradores. Pero la presión en los hospitales puede aumentar si continúan creciendo los contagios y, sobre todo, si alcanzan a personas más vulnerables. De ahí la obligación de asumir un comportamiento responsable, que en áreas como el ocio nocturno se incumple demasiadas veces, para evitar que tengamos que enfrentarnos a una segunda ola en toda regla de la epidemia.