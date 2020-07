Los virus mutan. Y nosotros, también

Los virus mutan, sí, pero también lo hacemos los seres humanos. Ya saben que un virus no es más que un fragmento de material genético que ni siquiera merece el título de ser vivo; pero que, cuando entra en una célula que le resulta propicia, puede hacer copias de sí mismo a gran velocidad. Muchas de esas copias contienen pequeños errores que, en ocasiones, por puro azar, pueden crear un virus mutante mejor adaptado para sobrevivir. En ese terreno de la mutación genética, los humanos no podemos competir con el virus. Nuestras innovaciones ahí son muchísimo más lentas, aunque solo sea porque cada embarazo requiere nueve meses, y el nuevo ejemplar de nuestra especie tardará años en reproducirse, si puede y quiere.

Pero, afortunadamente, tenemos una herramienta de mutación y adaptación mucho más poderosa, en la que ningún virus ni bacteria ni patógeno puede hacernos sombra: el cambio social y cultural, la mutación en nuestros hábitos y en el funcionamiento de nuestras instituciones. En ese campo, como en el de la genética del virus, pequeños cambios pueden también suponer enormes diferencias. Y, además, los humanos no dependemos del puro azar, sino que podemos dirigir esas mutaciones de manera deliberada en pos de un objetivo. Valiosísima herramienta de supervivencia.

De hecho, nuestra sociedad ya ha mutado sustancialmente en estos meses de pandemia. No tenemos una medicina que cure la covid, pero los médicos saben hoy cómo aliviar mejor la enfermedad. No hay vacuna, pero tenemos más y mejores medios de diagnóstico. No se vislumbra un modo de hacer desaparecer el virus, pero nos vamos acostumbrando (es cierto que no todo el mundo) a actuar de manera que dificultemos su transmisión: mascarilla, distancia, higiene.

De manera que, en teoría, ya veremos si es verdad, estamos ahora más preparados que hace unos meses para contrarrestar las astucias víricas. Y no ha hecho falta una revolución, solo pequeñas adaptaciones. Y vendrán más, porque se sigue trabajando en la vacuna.