Telemedicina y ‘brecha’ digital

El uso del teléfono, de internet y de otras tecnologías en la atención médica tiene a medio plazo un gran potencial para mejorar la calidad de un servicio fundamental. Pero la brusca irrupción de la ‘telemedicina’ a causa de la pandemia, aunque justificada como una precaución necesaria, está generando también desconcierto, inconvenientes y riesgos que deben ser tenidos en cuenta. El sistema debe adaptarse a las necesidades y circunstancias del paciente.

Desde el momento en que se comprendió la gravedad de la covid-19, el sistema sanitario en Aragón, como en el resto de España, introdujo la consulta telefónica, o en ocasiones por videoconferencia, para la atención primaria. Es una precaución lógica, pues, de esta forma, al disminuir la afluencia a los centros de salud, se protege a los pacientes de posibles contagios. Y, cuando el facultativo lo considera necesario, se da cita para consulta presencial. Pero la prolongación de esta fórmula tras el pico de la pandemia está suscitando críticas y poniendo de relieve las limitaciones y los riesgos de esta modalidad de ‘telemedicina’. No todos los pacientes tienen la capacidad de expresarse adecuadamente por teléfono, y no digamos de manejar medios técnicos más complejos. Ni existe en todo el territorio aragonés la cobertura necesaria. De manera que surge el temor de que en ciertos casos la atención recibida no sea la adecuada y se acaben agravando las dolencias de algunos pacientes. Lo deseable sería que las circunstancias permitieran una vuelta a la normalidad, y que la introducción de la telemedicina se graduase de una manera más planificada. Pero en todo caso, mientras sea necesario mantener estas medidas, el sistema sanitario ha de trabajar con la flexibilidad y el equilibrio oportunos para que no se produzca un menoscabo de la calidad y para adaptarse a las circunstancias de cada paciente, de manera que se garantice el derecho de todos a una asistencia médica adecuada.