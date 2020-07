Democracia y geoestrategia

Ha tenido que venir una pandemia vestida de peligro amarillo para que muchos ciudadanos europeos empiecen tímidamente a percibir la vulnerabilidad de las estructuras económicas y sociales que les garantizan un cierto grado de bienestar material. Es posible también que algunos sean por primera vez conscientes de la fase de decadencia que atraviesa el continente europeo desde el final de la Primera Guerra Mundial. Frente a lo que es una evidente y paulatina pérdida de influencia en el contexto mundial, es posible que únicamente la búsqueda de lo esencial en la realidad que nos rodea permita invertir ese proceso. La crisis sanitaria que vivimos quizás sea una buena oportunidad para iniciar esa reflexión.

Lo primero que ha revelado la pandemia del coronavirus es hasta qué punto el relativismo y el utilitarismo están impresos en las conciencias de muchos ciudadanos. Por un lado, parece aceptarse como normal que personas mediocres y carentes de la formación y experiencia necesarias puedan gestionar los complejos problemas de nuestra sociedad, con los consiguientes resultados desastrosos. Al mismo tiempo, se considera normal que los gobernantes recurran de forma consciente y deliberada a la mentira y a la manipulación de masas como ‘modus operandi’ de su acción política. Finalmente, se desprecia la dignidad de la vida humana y, por lo tanto, parece asumirse con descarnada normalidad que una pandemia tenga como bajas preferentes a nuestros mayores.

Lo esencial a la luz del panorama descrito sería reconocer que una verdadera democracia, como sustrato necesario para que un Estado de derecho garante de nuestras libertades funcione, exige que los votantes dispongan de la competencia, formación y espíritu crítico necesarios para elegir a sus representantes políticos e imponerles la inmediata dimisión cuando no sean útiles a la sociedad. Es el filósofo norteamericano Jason Brennan quien, saltando la barrera de la corrección política, ha criticado la falta de calidad de nuestros sistemas democráticos, defendiendo el derecho a no estar sujeto a un gobierno incompetente y abriendo con ello un debate académico sobre la necesidad de establecer mecanismos que permitan verificar la capacidad de un ciudadano para ejercer su derecho a votar.

Esta crisis ha demostrado también lo útil que para ciertos políticos resulta la crítica a la UE con el objetivo de desviar la atención sobre su incapacidad para gestionar eficientemente la pandemia, cuando es evidente que la Unión carece de competencias para exigir que un Estado miembro adopte a tiempo, y no a toro pasado como sucedió en España, las medidas necesarias para contener una epidemia. También en este ámbito se nos hurta lo esencial. Rodeada de potencias (EE. UU., Rusia y China) para las que la integración europea es, como mínimo, incómoda, la UE se encuentra en una encrucijada histórica. A ello se añade la emergencia de China como potencia mundial desde finales de los años setenta del pasado siglo. Según el Banco Mundial, en 2017 la economía de la UE representaba el 16% del PIB mundial, EE. UU. el 16,3% y China el 16,4%. Para el año 2050, los analistas prevén que la economía china duplique a la economía estadounidense. Si tenemos en cuenta que China carece de una diplomacia de la influencia, porque un modelo político y económico basado en la dictadura comunista y el capitalismo salvaje no interesa a ninguna sociedad mínimamente respetuosa con los derechos individuales y sociales, y que prevé incrementar su potencial militar para ‘luchar y ganar’, cabe preguntarse si el conflicto entre Occidente y China no es inevitable.

En esta coyuntura, la UE puede flaquear, gimotear por la gloria perdida y regocijarse en los estereotipos nacionales y en su endémica tribalización, que es un reflejo de la fragmentación territorial de algunos de sus Estados miembros, o, por el contrario, puede profundizar su proceso de integración en el ámbito económico, político, de seguridad y justicia, y militar, bajo un claro liderazgo de acción que conecte mejor la Unión con el ciudadano europeo y la convierta en un proyecto inteligentemente ofensivo. Europa será Europa si logra una mayor unidad, y no será nada si sufre un proceso de desintegración o renuncia a una unidad reforzada que le permita defender el modelo de vida europeo.