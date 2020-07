'El istmo de Alicia'.

Conocí a Alicia Silvestre Miralles el 28 de enero de 1993. Ese día participé junto a su madre, la poeta Montserrat Miralles Lucea, y a Sergio Algora Marín, en el ciclo ‘Poemas a viva voz’, organizado por la Institución Fernando el Católico. Alicia empezó a destacar por su talento natural como poeta. Empezó a publicar y ganó algunos premios (coincidió con Sergio Algora en el de Poesía de Zaragoza de 1995). Yo he seguido siempre su obra y su biografía viajera. Ha sido profesora en Italia, Francia y Estados Unidos. Ha ejercido durante diez años en la Universidad de Brasilia. De regreso a su ciudad natal, ahora es profesora de Lengua Española en la Universidad de Zaragoza.

Alicia ha sabido unir sus dos grandes pasiones: la lingüística y la poesía. Los datos científicos y las palabras misteriosas. La razón y el enigma. Prensas Universitarias acaba de publicar ‘Istmo’, un libro maravilloso en el que poetiza su periplo personal y creativo. Ella sabe que "la tierra flota en el agua como una embarcación" y se ha dejado llevar toda su vida por el instinto y las fuerzas telúricas, por las voces que siempre la acompañaron: Cirlot, Lezama Lima, Marianne Moore. Alicia es a la vez Ulises y Penélope. Errante y enraizada. Guía y extravío. Como todos los poetas, siempre está en otro lugar que no pertenece a este mundo. No mira atrás, solo corre sin destino al encuentro del punto más remoto de sí misma. "No temo estrechos ni las marejadas. / Afronto tormentas y tsunamis / con corazón baliza".