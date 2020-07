Confinamiento voluntario

Ante la explosión de contagios en nuestra Comunidad, el Gobierno de Aragón dio un paso más en las medidas contra la covid-19, pidiendo a los ciudadanos que eviten los desplazamientos desde y a Zaragoza capital y su área metropolitana. La apelación al civismo es siempre pertinente, pero resulta dudoso que baste para detener la propagación comunitaria del virus. La DGA debe reforzar otros mecanismos de lucha contra la pandemia.

Aragón es, desde hace días, la región española con mayor incidencia de contagios de la covid-19 y ayer volvió a registrar un nuevo máximo, con 266 casos diagnosticados, un fuerte incremento respecto a los 160 del miércoles. Los brotes detectados en algunas de las comarcas orientales estarían relativamente controlados gracias a los procedimientos de rastreo, pero en Zaragoza capital se están registrando casos cuyo origen no es posible precisar, lo que resulta especialmente preocupante. Para intentar evitar que la situación se desborde y acabe presionando sobre el sistema hospitalario, la consejera de Sanidad pidió ayer a los ciudadanos de la Comarca Central (Zaragoza y su área metropolitana) que actúen como si estuvieran confinados, es decir, que limiten los contactos sociales y que no viajen, si no es imprescindible, fuera de la zona. La DGA no puede decidir un confinamiento con fuerza legal, se limita a apelar al sentido cívico. Pero habrá que ver si el seguimiento de esta recomendación es lo suficientemente estricto como para frenar la transmisión del virus o si, finalmente, hay que tomar otras medidas. Entre tanto, el Gobierno autonómico tiene que reforzar tanto el sistema de rastreo, con nuevas contrataciones, como los recursos de la atención sanitaria y la protección de las residencias de ancianos, en previsión de que este repunte de la pandemia continúe creciendo. Tanto la responsabilidad de los ciudadanos como la eficacia de la Administración son necesarias para derrotar al virus.