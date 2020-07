Retorno de vez en cuando a M. D. porque me asombra la belleza de su prosa que releo con placer y viendo a ratos la entrevista que le hizo Pivot. He aprendido mucho leyendo sus novelas y reflexiones sobre la naturaleza del escribir, capaz de relatar a partir de una mínima anécdota la crónica de la desdichada conciencia europea del siglo XX. Toda ella, sus angustias y su coraje, su intransigente compromiso con la libertad, reaparecen en las páginas de sus novelas, escritas con un amor inusual hacia el oficio de escribir –acaso sólo comparable en el pasado siglo al ejercicio monástico de Pavese-. Duras no presumía de saber en qué consistía escribir, aunque lo supiera.

Contra la actual vorágine de las redes que obligan al escritor a confesar la trastienda de su vida, los juegos preferidos de sus familiares y los actos que frecuenta, ella, que había vivido la miseria de la postguerra, el internamiento de Antelme y el fragor de amantes y júbilos, escribirá tardíamente, superados sus problemas con el alcohol, que "alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación de los demás. Es una soledad", advierte en ‘Escribir’, porque "un escritor es algo extraño". Y pasa sus últimos años en la soledad de la casa situada en las cercanías de París, emocionada por las flores del jardín, aterrada por la muerte lenta de una mosca, escribiendo con pasión y nostalgia. Enseñándonos en qué consiste la pasión de escribir. Algo siempre fuera del exhibicionismo.