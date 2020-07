Educafondos

Al Profe Perplejo le parece lamentable que quienes forzaron una visión utilitarista y empresarial de la educación, enfrenten a las redes educativas reclamando una parte de la tarta. No es eso, no es eso: hay que pelear por una tarta más grande, no por una porción mayor. Además, la tarta es desigual: habiendo ingredientes tan diversos, en una parte de la tarta hay que dejarse el brazo batiendo y en otra, como es harina candeal y hay mucha levadura, sale sola. ¿Quieren equiparar? Mezclemos mejor, primero. Estos fondos para la educación deben llegar antes a la escuela que cuide al menos de un 20% de usuarios de servicios sociales o en riesgo de exclusión, deben promover Programas para la Mejora del Aprendizaje, sostener programas de inclusión supervisados y efectivos, implementar la red de centros sociolaborales, los centros con Formación Profesional Básica, nuestra escuela rural tan precarizada y la educación de adultos. En suma: dar oportunidades y poner a todos y todas en la misma línea de salida. Por cierto, que le vendría bien a la Administración la asesoría de las redes de cuidado, los servicios sociales, los consejos de salud y las asociaciones vecinales, que son quienes saben qué ha pasado aquí.

No es momento de esgrimir eslóganes y falacias. El Estado debe cubrir derechos, no sufragar preferencias. Hay barrios, pueblos y comarcas donde habrá que trabajar muy duro. Hagamos que estos fondos sumen. A quien venga a restar, cuaderno de vacaciones.