'La decisión política'.

Uno de los debates más interesantes abiertos durante la pandemia es el relativo a la relación entre ciencia y política. Un debate que podría sintetizarse de la siguiente manera: ¿deben los políticos actuar conforme a los criterios aportados por los científicos? Es un debate antiguo, pero es natural que haya sido con ocasión de una crisis en la que los datos científicos tenían un protagonismo singular, cuando ha adquirido una especial relevancia. Si se rastrean las hemerotecas, se encontrarán opiniones enfrentadas. Desde quienes criticaban a un gobierno por no seguir estrictamente pautas científicas hasta quienes denunciaban la ausencia de liderazgo político, por la incapacidad para poner encima de la mesa otros criterios de decisión igualmente válidos. La universalidad del debate es la mejor expresión de su valor. Adentrarse en la respuesta, una tarea compleja. Habrá que ir por partes.

Lo primero es tomar en consideración algunos datos. Así, debe subrayarse el poder hipnótico de la ciencia entre la población. Un prestigio ya antiguo, del que sólo cabe congraciarse. El problema es que los ciudadanos atribuimos a la ciencia certezas, seguridades y capacidades que los propios científicos niegan. La ciencia hace ya mucho tiempo que, salvo en determinadas expresiones, abandonó esos parámetros. Además, como se nos ha recordado, cualquier proceso científico exige maduración. Por ende, toda respuesta que se diera durante estos meses aciagos, era, cuando menos, provisional. En ningún momento ha existido una única respuesta científica. Las diferencias, incluso contradicciones, existentes entre los expertos, son muestra de ello. Inmediatamente hay que decir que eran inevitables y connaturales a los avances en el conocimiento de la enfermedad. Son la esencia del progreso científico. Somos nosotros quienes estamos errados al demandar respuestas inmediatas y, además, exactas.

Junto a ello, hay un hecho decisivo. La política, por definición, es la elección entre bienes e intereses contrapuestos. La salud, por supuesto, es fundamental. Pero no es el único bien que debe ponderar el político en el momento de decidir. Alrededor de la epidemia, el conflicto entre salud y economía ha sido, y es, un conflicto complejo y de numerosas aristas. No es el único. También se podría mencionar al que enfrenta a determinadas medidas de salud pública con los derechos y libertades. Cada uno de nosotros puede tener clara su opción. Pero es el dirigente político quién debe realizar balance y decidir. Para ello, los datos científicos serán importantes. Pero en ningún caso los únicos que habrá encima de la mesa. No sólo esa ponderación inevitable de intereses será una decisión política. También lo son la elección de los expertos que asesoran y la consiguiente elección de opiniones. Nada en la gestión de una situación como la vivida queda al margen de la política.

La conclusión es clara. Los datos y opiniones aportados por los científicos son muy relevantes. Pero no pueden entenderse como necesariamente condicionantes de una respuesta política. El político no decide sólo en base a esos datos. Y si lo hace, se equivoca. Como se equivocaría, por supuesto, si no intenta tener a su disposición la mejor y más completa información. Así las cosas, ¿se puede exigir acierto pleno en una situación como la que hemos vivido? No. Pero ello no significa que los resultados y decisiones no sean susceptibles de crítica y escrutinio. Como ciudadanos, lo que nos corresponde es exigir que los procesos de adopción de decisiones hayan cumplido los requisitos que les deben acompañar en democracia. Sintéticamente: respeto al procedimiento, rigor y transparencia. El dirigente decide, debe decidir, desde el principio, conforme a un único criterio: el político. Precisamente, éste es el valor de la política, su plus en el orden social. La adopción de las decisiones más relevantes para la vida en común. Adoptarlas es la responsabilidad del dirigente. Su exclusiva responsabilidad. La de los ciudadanos, exigirle que las adopte conforme a los principios esenciales del Estado de derecho y del principio democrático.