De tele a telele, hay un salto de pelele! La maldita pandemia nos ha obligado a explotar la teledocencia, docencia que –vengativa y acechante– casi nos explota a nosotros. No soy un carca pedagógico, ni un petardo tecnológico, ni un profe comodín ni comodón. Debo cubrir mis espaldas antes de recibir pedradas de las hordas desenfrenadas: soy un ferviente defensor de que el alumno piense, de que reflexione inductivamente y de que pueda regodearse en la discusión de cada tema. No me gusta dar clases sino tener clases, y lo que separa a una cosa y otra es, precisamente, la posibilidad de una dinámica fresca, directa y cara a cara entre docente y discentes.

Frente a quienes vitorean a voz en grito que esta pandemia nos ha puesto a profesores y alumnos (¿por arte de birlibirloque?) en una situación trampolín para el definitivo salto tecnológico en la docencia, yo más bien pienso –y es mi apresurado resumen de la situación– que… ¡a la fuerza ahorcan!

Si debo colorear el cielo de azul pero solo tengo pintura violeta, haré lo posible para que el cielo violáceo-azulado quede lo mejor posible pero el violeta no es azul aunque, ¡quién lo duda!, es un color igualmente bello, atractivo y sugerente. Renunciar al azul el martes porque el lunes no lo tenía a mano es tanto como intentar saltar el foso entre la teledocencia y esa loa a la pandémica locura que desemboca en una auténtica teleledocencia.

Como diría el loco: no es más rico quien más tiene sino quien se abriga por lo que viene.