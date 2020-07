La mortalidad en las residencias

Investigadores de la London School of Economics han publicado un revelador análisis de las muertes en residencias de 26 naciones de la OCDE durante la pandemia. Para comparar datos de esos países podríamos tomar como referencia la mortalidad esperable con el 1% de letalidad general del virus. En España, con una pobre prevención que llevó a un 5,2% de prevalencia, si la covid hubiera infectado al azar la mortalidad sería del 0,052%. Dividiendo el exceso de mortalidad de la pandemia por la población total tenemos una mortalidad real del 0,09%, un 73 % más de lo esperable con dicha prevalencia, que indica hasta qué punto la covid halló víctimas más vulnerables o no se las pudo atender bien clínicamente. Pero, como la mortalidad varía mucho con la edad, un término de referencia mejor sería el exceso de mortalidad de los mayores de 65 años (40.640 personas en España) dividido por la población total de esa edad, algo más de 9 millones: 0,45%.

¿Cuál es, en comparación, la tasa de mortalidad por la covid en las residencias de los países estudiados? En la mayoría es relativamente baja, del 0,04% de Nueva Zelanda al 0,5% de Dinamarca, con Eslovenia, Alemania, Noruega, Austria y Hungría en cifras intermedias. Un segundo grupo supera de tres a seis veces el dato danés, del 1,5% de Canadá al 3,2% de Irlanda, con Francia, Suecia e Italia entre ambos. Y el dato de tres países es más de diez veces peor: Bélgica (4,9), Reino Unido (5,3) y España (6,1). Comparen con las cifras de referencia del párrafo anterior. Y sigamos.

¿Qué revela la serie? Los analistas señalan que no resulta del azar, pues no tiene relación con el número de personas que viven en residencias. Sí está muy correlacionada con el porcentaje de población total fallecida; así pues, se llegó tarde a proteger las residencias porque se llegó tarde a proteger a todos, estas eran mucho más vulnerables y no se les dio prioridad. ¿Cabe detallar algo más? Sí. Según declaraciones de la consejera Broto a HERALDO DE ARAGÓN, la tasa de mortalidad en nuestras residencias ha sido del 3%, mejor que Irlanda y la mitad de la cifra media de España. ¿Qué eleva la tasa nacional?

Un informe del Imserso que combina datos de exceso de mortalidad con otros del Sistema de Atención a la Dependencia, que perdió 18.689 beneficiarios entre marzo y mayo, muestra una sobremortalidad media en las residencias españolas del 175,5%. Pero esa cifra la sobredimensionan los datos de Castilla-La Mancha (304,3) y Madrid (405,8), donde debe haber ocurrido algo distinto y aún más terrible. Las demás comunidades están por debajo de la media nacional, entre la de Canarias (15%) y la de Castilla-León, apenas inferior a aquella, salvo Cataluña y Navarra, que también la superan un tanto.

Llama la atención la gran dispersión de este dato y ocurre lo mismo con los países del estudio británico, el porcentaje de fallecidos en residencias respecto al total de fallecidos varía mucho. Ignorando a Malta y Hong-Kong, que evitaron las muertes en residencias, y el 72% de Nueva Zelanda (16 de 22 óbitos) y similares, casi todos los países se ubican entre el 30% y 60%, con una media del 45%. Sumando casos confirmados y probables, España registra un 68%. Eso indicaría que muchos países avanzados pecaron de exceso de confianza y falta de preparación, pero unos más que otros. Y hay suficiente variación entre ellos para hacer necesarios minuciosos estudios comparativos nacionales e internacionales, día a día, autoridad por autoridad y decisión a decisión, para establecer la secuencia de los hechos, determinar las diferencias efectivas, aclarar responsabilidades, aprender de los errores, y diseñar y aplicar una precisa ingeniería de prevención.

¿Y por qué en Aragón el 90% de los fallecidos mayores de 65 años y el 83,4% del total vivían en un centro? Porque somos tan periféricos como Canarias, Galicia o Andalucía y nuestra tasa es como las suyas, restando las muertes en residencias. ¿Qué fue diferente allí, aquí, en Barcelona, Toledo, Madrid…? ¿Habrá un libro blanco?