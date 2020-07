Hacia los 120.000 parados

Decía el pasado 1 de Mayo Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, que por primera vez en nuestra historia reciente el desplome del producto interior bruto (PIB) era superior a la caída del empleo. A continuación reconocía, en un día señalado en el que los sindicatos pidieron por primera vez a sus afiliados que se quedaran en casa y no salieran a manifestarse, que la explicación de ese fenómeno estaba en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). «Lo público ha demostrado su valor en esta crisis y lo público somos todos», dijo tras citar el instrumento que ha evitado que el número de despidos se haya disparado estos meses, aunque no sabemos aún por cuánto tiempo más.

Ni Pina ni su homólogo en UGT Aragón, Daniel Alastuey, se arriesgaron a calcular ese día cuántos de los más de 100.000 trabajadores que estaban ya en esas fechas afectados por los ERTE en Aragón (el número ascendió finalmente hasta los 115.000 aproximadamente) podrían perder finalmente sus puestos, pero ambos dirigentes sindicales eran –y son– conscientes de que serán muchos.

El paro registrado en la Comunidad aragonesa en junio se incrementó en cerca de 17.000 personas si lo comparamos con el dato de junio de 2019, a pesar de una ligera reactivación de la economía que permitió mejorar el registro respecto al pasado mes de mayo (en 2.069 personas). En cualquier caso, el número de desempleados en la comunidad autónoma a fecha 31 de junio era 76.460, un número aún bajo para los pronósticos anunciados en las últimas semanas por varios expertos, que estiman que a final de año tendremos más de 100.000 personas desempleadas.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, también titular del departamento de Industria, Arturo Aliaga, decía en una entrevista publicada ayer en este diario que le preocupaba la situación que podamos tener en otoño, ya sin los ERTE por fuerza mayor, «porque con una caída del 8% en la economía nos podemos ir a 120.000 parados fácilmente».

¿Fácilmente? El augurio es muy pesimista, a pesar de las fortalezas con las que cuenta la economía en la región, marcadas por un sector de la automoción que no irá lo bien que se preveía a principios de año pero que está de nuevo en la brecha (en Figueruelas se fabrican ya 1.850 vehículos diarios), así como por otras industrias con tractores importantes que no van nada mal, como la de los electrodomésticos (con el empuje de BSH), el papel (Saica, ICT), los bienes de equipo y la agroindustria, sin olvidar que Aragón exporta mucho más que la media española y que dependemos del sector turístico menos que otras comunidades autónomas.

Aliaga añadía en la entrevista que habría que hacer algo para evitar llegar a esos 120.000 parados y para ello reclamaba «dar confianza y estimular el consumo», impulsos que solo se darán si el verano transcurre sin grandes incidencias negativas en el ámbito turístico y, sobre todo, que la cuestión sanitaria esté realmente controlada (en España y en el mundo).

Aragón, como bien sabe el hoy vicepresidente porque lo vivió como consejero de Industria, padeció los rigores de la anterior crisis económica como el resto de autonomías. De estar cerca del pleno empleo técnico en los mejores años del ‘boom’ económico –con tasas del 5% o 6% de paro– pasamos a superar el 10% con hasta 145.000 personas sin puestos de trabajo en 2013.

No es ese el escenario que a priori tendremos ahora, porque aquella fue una crisis financiera e inmobiliaria que arrastró luego a otros muchos sectores y porque hubo errores de gestión política en España que no se dieron en otros países. Hoy, en cambio, tenemos entidades bancarias más fuertes y es mucho lo que hemos avanzado en la internacionalización empresarial desde los años de esa crisis, aunque contamos también con otras debilidades. La confianza a la que aludía Aliaga será, por tanto, fundamental, y esa no llegará de verdad hasta no tener la seguridad de que la covid-19 no supone la amenaza a la salud que es a día de hoy.