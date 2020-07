Llora Andorra el cierre de la central térmica que durante cuatro décadas le ha permitido sortear el drama de la despoblación. Riegan su árido suelo lágrimas tan negras como el carbón, maná que antaño repartió riqueza y que siembra ahora de incertidumbres un Bajo Aragón cansado ya de promesas incumplidas. Porque, como decían los trabajadores frente a su chimenea apagada, "el lobo ha venido y se nos ha comido".

Poco se ha dejado ver por Teruel Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (el destino es caprichoso al repartir los cargos) que rubricó con mano firme en 2018 la muerte del carbón. Nadie cuestiona ni el cambio climático ni sus efectos. Se critica, con razón, la desidia que ha permitido que se cierre la central sin un convenio para la transición (in)justa. ¿Culpará a la covid de ello?

Lo que le preocupa al Gobierno son los presupuestos de 2021. Sánchez mira a los independentistas y al centro-derecha casi a partes iguales, consciente de que su aprobación le reportaría dos años de tranquilidad relativa (si el dichoso coronavirus lo permite)_y otro intento fallido le devolvería a febrero de 2019. No es el mejor momento, en plena lucha de ERC_y JxCat en la precampaña de Cataluña, para comprobar si es verdad que Gabriel Rufián (ERC), como no se cansa de presumir, tiene la llave de la legislatura. Por si acaso, el mismo Gobierno que sigue sin dar la cara en Andorra prepara otra reunión de la mesa del diálogo para Cataluña. Es cuestión de prioridades; y entre las de Sánchez no figura despedir la legislatura deshecho en lágrimas negras.