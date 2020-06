Movilidad entre Comunidades

A partir de las 00:00 horas del 22 de junio se podrá circular con total libertad por todo el territorio español al decaer el estado de alarma, independientemente de que para entonces pueda haber zonas como la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona o provincias como Soria o Lérida que no hayan culminado todas las fases del plan de desescalada. Desde ese momento, el éxito de la coordinación entre el Gobierno y las Autonomías en todos los aspectos será fundamental para hacer frente a la pandemia y a sus dramáticas consecuencias porque, no debe olvidarse, la covid-19 no conoce límites regionales ni fronteras nacionales.

Tras tres meses y seis días de estado de alarma por la crisis del coronavirus (entró en vigor el 15 de marzo), España entera pasará a lo que el Gobierno califica como «nueva normalidad», en la que se terminan las fases de desescalada y se suprimen las limitaciones de movimiento a nivel nacional. Todo ello significa que el desconfinamiento progresivo no ha provocado un repunte de contagios, aunque siguen registrándose rebrotes preocupantes como los registrados estos días en centros sanitarios del País Vasco. Todo el país debe felicitarse por este éxito colectivo.

De cualquier modo, la libertad de movimientos entre Comunidades no debe llevar a la ciudadanía a relajar las costumbres de prevención y seguridad. España, como buena parte del resto del Planeta, sigue estando bajo los efectos de una crisis sanitaria que, además, ya es también económica. Pero esta crisis no debería ser política, por mucho empeño que pongan en ello aquellos que por interés así lo desean. Debemos ser conscientes de que no saldremos de la coronacrisis con las armas y estrategias de viejos conflictos que ya revelaron su alto coste y su esterilidad. Saldremos con sensatez, compromiso cívico y responsabilidad.