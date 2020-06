Época de propuestas de cambio

Tengo la suerte de tener amigos que leen mucho y bien, y que a veces se plantean un objetivo como un desafío personal, o como un logro comunitario. Además, a los seres humanos, que somos inevitablemente mitómanos practicantes, nos encantan los acontecimientos que van a marcar un punto de referencia histórico para aprovechar y que pasen más cosas. Ya puestos, que nuestros descendientes no puedan decir que no utilizamos las oportunidades.

A modo de ejemplo voy a escribir unas frases dichas por alguien a quien quiero, respeto y admiro. "Creo que tenemos una oportunidad histórica para avanzar y cambiar las reglas del juego. Tenemos la obligación de mejorar, de flexibilizar y de modernizar viejas estructuras. No nos vamos a ver en otra época tan propicia para impulsarlo. El destino dependerá de lo que quiera/necesite la…", y ahora cambie los puntos suspensivos por aquello que crea que pegue más, seguro que se le ocurrirán ejemplos.

Lo que sigue es una historia común… Suponga que lo ha recibido usted, y una vez leído, se levanta del sofá, pone las manos en las caderas, levanta la barbilla y piensa: "Se acabó. Voy a hacer algo". Pero entonces suena una notificación en el móvil y decide ver qué está pasando. Mira la red social que llamó su atención, se emboba y ve una ristra de mensajes. Empieza a leer en oblicuo frases cortas, y comienza la juerga. El dedo se desliza sin saber cuándo parará, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, aprisa, despacio, con ritmo, y en la mente surgen preguntas, por qué, cómo, quién, qué, dónde… ¿Eh? ¡Oh! ¡Bang! ¡Zas! ¡Bing! ¡Bum! A unos les responde, a otros los deja para más adelante, al resto le reenvía un emoticono que manifiesta su sensación u opinión. Su mente gira tan aprisa que al final ha eliminado cualquier otro pensamiento más complejo o que pueda considerarse innecesario porque le va a producir una pérdida de tiempo inútil.

Pero a pesar de todo, si logra sobrevivir el ‘se acabó, voy a hacer algo’, podría darle por reflexionar acerca de la formación intelectual en los últimos decenios. Los años de universidad se han acortado, la exigencia y la disciplina se han relajado, una de las preocupaciones más importantes que se manifiesta de manera continua es que hay que evitar establecer diferencias o comparaciones desfavorables de manera que todos nos sintamos iguales. Los estudios caracterizados por fuertes niveles de abstracción tienen una capacidad de atracción decreciente. La especialización y la utilidad inmediata son los grandes protagonistas, en vez de dedicar tiempo a fortalecer los aspectos relacionados con la sabiduría y el espíritu crítico, que no es exactamente criticar cualquier aspecto que se nos ponga por delante.

Con todo esto lo que pretendo decir es que, sin caer ni en el nihilismo ni en las lamentaciones de ser como somos, hay que reconocer que estamos ante un hito histórico al que todavía no se atisba a caracterizar como una tensión que necesita ser apaciguada, un problema que requiera una solución, o una crisis que exija algo más como una revisión general. Para aclararnos, esperemos las sugerencias de los grupos de analistas formados por personas sensatas, observen que no he usado la palabra especialistas, ni importantes, ni influyentes, ni famosas, ni imprescindibles… Hago referencia a esas personas que trabajan por una causa, no por el aplauso; que viven la vida para expresar, no para impresionar; que no se esfuerzan por hacer notar tu presencia, pero lo que sí consiguen es que su ausencia se sienta. Y mientras tanto el papel del resto es que cada palo aguante su vela.

Por si tienen curiosidad, la respuesta que le di al largo Whatsapp que envió mi amigo fue, "buena reflexión… suerte… la ilusión y la esperanza ante todo"; y se me olvidó decirle: "si no puedes cambiar el viento para todos, ajusta tus velas para alcanzar tu destino, seguro que con tu ejemplo todos saldremos ganando".