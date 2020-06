'Emergencia sanitaria y Universidad'.

La actividad académica de la Universidad de Zaragoza ha quedado muy afectada por la emergencia sanitaria, anudada al estado de alarma. Ha requerido, en este escenario sin precedentes, la adopción de un amplísimo número de decisiones. Ha puesto a prueba a toda la comunidad universitaria, mostrándose además como un verdadero desafío institucional. Lo ha sido para la universidad española, pero me quiero centrar ahora en la nuestra.

En efecto, ha requerido la adopción de medidas, la mayor parte de naturaleza normativa, para atender a materias tan relevantes como la docencia, la investigación, la contratación pública y la gestión administrativa, los concursos de acceso del profesorado, la acción preventiva, la implantación del trabajo a distancia, entre otras materias. Y se ha tenido que hacer en un escenario insólito, multiforme y cambiante, que ha obligado a diseñar fórmulas creativas al no existir antecedentes ni ejemplos comparados. Una intensa actividad universitaria, impulsada por el rector Mayoral y su Consejo de Dirección, de más de cincuenta instrumentos hasta ahora, publicada en una compilación que procura seguridad jurídica en su conocimiento y aplicación.

Con base a estas actuaciones –que tienen variados destinatarios, especialmente los estudiantes– y aunque las aula están hoy cerradas, los alumnos han recibido docencia a distancia, están siendo atendidos eficazmente en sus tutorías y trabajos fin de grado y de máster, aprovechando así las nuevas tecnologías, contando con un gran esfuerzo y dedicación del profesorado, que debe ser objeto de reconocimiento. No existe, por tanto, presencialidad, pero se ha ampliado el periodo lectivo hasta el 31 de julio, con posibilidad de que los estudiantes de grado, máster y doctorado puedan realizar prácticas externas, sobe todo para finalizar los estudios. No hay tampoco convocatorias de exámenes con asistencia personal de los estudiantes, pero serán igualmente evaluados y calificados con plenas garantías, por lo que podrán ser titulados. Se han suspendido, a su vez, los plazos administrativos, pero no ha sido obstáculo insalvable para convocar plazas del profesorado necesario para asegurar el próximo curso, lo mismo que los concursos de acceso para la estabilidad y promoción del personal, así como la lectura de tesis doctorales. Se ha facilitado el regreso a los institutos y laboratorios para que la investigación no se resienta. Y aunque no hay trabajo presencial general, la prestación laboral se realiza a distancia, no como manifestación formal, sino como realidad material efectiva que abre además nuevas posibilidades a esta modalidad, que habremos de negociar colectivamente para su ordenación.

Son algunos ejemplos elocuentes de la tarea realizada. Un excelente campo de pruebas para encarar otro reto inmediato para la Universidad: impulsar y asentar probablemente un modelo de enseñanza ‘on line’, en convivencia con el presencial, para próximo curso. Así lo contempla expresamente la ‘Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica’ a cuyo amparo se espera una financiación finalista para ese objetivo.

Desde luego que en todo ello pueden existir los lógicos desajustes o disfunciones, incluso carencias, dada la experiencia novedosa que traducen. Pero habrá oportunidad y tiempo para su corrección y perfeccionamiento.

Carece así de fundamento, a la vez que demuestra un palmario desconocimiento de las exigencias legales, alguna voz del personal docente reclamando ahora exámenes presenciales . Deben rechazarse por imperativo legal, porque la Universidad y los Centros ya han preparado y diseñado la evaluación a distancia para asegurar conocimiento y certeza a los profesores y estudiantes, y porque supondría someter a un riesgo innecesario para la salud a todos los afectados. Que los exámenes no sean presenciales, no significa que los estudiantes no puedan ser evaluados con garantías, justicia y equidad.

Por último, y no menos relevante. Esta actividad ha tenido lugar dialogando, consultando y acordando con los responsables de gobierno, con los órganos sindicales de representación del personal y con los de los estudiantes, esto es, entre todos. Un clima de colaboración que permite abordar esta realidad tan compleja desde una deseable ‘cogestión universitaria responsable’ de la emergencia sanitaria. Es de justicia agradecer aquí la predisposición, el compromiso y la lealtad de todo el personal al servicio de nuestra Universidad. Cobra ahora, más que nunca, pleno sentido y valor ese noble concepto de ‘servidor público’ que comparto con muchos de los universitarios que tengo el gusto de conocer y tratar. Y la tarea no ha finalizado: habrá que atender los exámenes de septiembre y las condiciones para iniciar el curso próximo. Un honor, pues, cumplir con esta misión al servicio de los ciudadanos.