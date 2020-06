Dicen las encuestas que a medida que va pareciendo más controlada la crisis sanitaria, crece en la opinión pública la preocupación por la crisis económica. Es lógico, porque todavía está muy vivo el recuerdo de las tribulaciones que siguieron a 2008 y la crisis que viene es seria. Pero esta vez es diferente. En el origen hay una crisis sanitaria, cuyo tratamiento exige medidas que interfieren en la actividad económica, tanto en la producción como en la demanda y crea una desconfianza que resulta paralizadora.

En el diagnóstico es importante no confundir causas y efectos. Que en todas las crisis caiga la renta y aumente el desempleo no significa que las causas sean las mismas, ni, en consecuencia, los remedios. Por ejemplo, las causas de las crisis de 1929 y 2008, con las que a menudo se le compara, no tienen nada en común con la actual, porque aquéllas fueron crisis genuinamente económicas, producto de intensos desórdenes en la economía de los años previos y de un descuido o exceso de confianza en las autoridades que debían supervisar el buen funcionamiento del sistema económico. Por el contrario, la crisis de la pandemia no se ha originado en el ámbito de la economía, ni ha sido el producto de fallos del mercado o equivocaciones cometidas por los agentes económicos privados, que en España habían corregido ya sus desequilibrios. No así el sector público, lo que ahora se convierte en una debilidad para la recuperación.