Pandemia de expertos

Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Un sinónimo es plaga. La covid-19, además del SARS-CoV-2, ha venido con otra epidemia que se ha extendido a muchos individuos de una región llamada España. Me refiero a los expertos en temas víricos, epidemiológicos, sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Es más fácil contar a los que se callan, y dejan hablar a los que saben, que a la pléyade de sabios de nuevo cuño recién llegados al mundo mediático.

Todos estos profundos sabios no tienen ningún rubor de hablar hoy de las medidas de prevención tomadas, mañana, de las consecuencias económicas del parón de actividad y, pasado mañana, de los derechos y libertades inalienables de los ciudadanos que ninguna emergencia puede conculcar. Tampoco les importa decirlo desde una cadena de televisión, una radio, un editorial de prensa o desde medios de contrastado rigor informativo como Twitter.

Yo sé, como dijo Sócrates, que en este tema no sé nada. Pero sí sé que hay personas que sí saben. Aquellos que conozco con certeza que llevan mucho tiempo trabajando en estos temas son extremadamente prudentes en sus afirmaciones, especialmente en lo que se refiere a la capacitación de los que ni siquiera conocen.

Puedo poner como ejemplo personal que, en los laboratorios donde hago mi investigación desde hace años, por cierto, nada relacionado con la pandemia aunque hoy en día sea poco habitual reconocerlo, usamos elementos de protección individual. Guantes, mascarillas, gafas o pantallas faciales son habituales. Sabemos cómo usarlos y, lo que es más importante, cómo no malgastarlos. Las primeras semanas se tuvo que hacer protocolos para que la población supiera qué hacer con ellos para que fueran efectivos. Pero esto no ha sido suficiente para que personas que no se habían puesto una mascarilla en su vida dijeran, gritaran, sus opiniones sobre cómo, dónde, qué tipo, frecuencia de uso, capacidad de cada modelo… En algunos casos estoy convencida de que ni los fabricantes de las mismas sabían tanto de su propio producto. Bombardean con siglas, pero no dicen nada de algo tan básico como que una mascarilla quirúrgica debe usarse con el lado azul hacia afuera.

Si miramos lo político, tampoco soy experta pues soy química, la exigencia de transparencia en la gobernanza, la limitación de derechos de los ciudadanos, la defensa de las competencias autonómicas y otros muchos derechos constitucionales básicos se exigen por gentes que tienen poco de constitucionalistas.

Continuamente se está recurriendo a cuestionar las cifras ofrecidas por las autoridades, aunque son los gobiernos autónomos los que las remiten para su cómputo nacional, es decir, todo el arco político está involucrado en su elaboración y gestión. Todo esto da igual si ello ayuda a justificar que la gestión de los míos es mejor, o menos mala, que la de los otros. Tampoco importa que todos los países, con una intencionalidad u otra, estén corrigiendo sus criterios conforme avanza el tiempo. Yo uso lo que me interesa y me callo el resto.

Cuando esto empiece a terminar nos vamos a encontrar con una situación social gravísima. Los ERTE se verán sustituidos por ERE, es decir, despedidos para siempre. Los préstamos habrá que pagarlos. Y los impuestos, y las hipotecas, y los gastos de manutención y todo lo demás. Divididos entre ellos y nosotros vamos camino de volverlo a pasar mal. Ya hemos condenado a una generación, casi todos los que están por debajo de los cuarenta años, a unas posibilidades de desarrollo personal alicortadas. Si volvemos a entregarnos al deporte nacional de la crítica despiadada, serán más.

Como pienso que todos estos expertos en todo y maestros de nada no van a reflexionar sobre sus exabruptos, creo que la mejor solución será no prestarles nuestros oídos. Su producto es la furia y la división. Si no lo compramos, quizá cambien de línea de negocio.