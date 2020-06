Desescalada en el empleo

El mercado laboral comienza a notar los efectos de la desescalada del confinamiento. En mayo ha comenzado a recuperarse el empleo perdido en las primeras semanas de la crisis del coronavirus. Las cifras de paro en Aragón dan señales de tímida recuperación al bajar en 685 personas. En el conjunto de España aún aumenta algo el desempleo, pero la afiliación a la Seguridad Social sube en casi 190.000 cotizantes. Ahora hay que reforzar esta tendencia positiva con el esfuerzo de todos. Las políticas aplicadas hacia las empresas y los autónomos tienen que favorecer su liquidez, la flexibilidad de los ERTE y el consumo, con especial incidencia en lo local.

Mayo suele ser siempre un mes de gran creación de puestos de trabajo, pero la parálisis económica causada por la pandemia ha roto esta tendencia histórica. No obstante, los datos demuestran que el grueso del ajuste se dio en marzo y abril. De hecho, en los sectores en los que se levantaron antes las medidas de confinamiento (construcción e industria) ya se han registrado descensos en el paro. En los datos de afiliación y de desempleo no cuentan a efectos estadísticos los más de tres millones de trabajadores incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Este mecanismo se ha mostrado eficaz para proteger a las empresas y el empleo. No obstante, se trata de un remedio temporal que debe ser sustituido poco a poco por otras medidas, como la flexibilidad interna, con el doble objetivo de mantener la actividad económica y la recuperación progresiva de la ocupación.

El final progresivo de las restricciones de movimientos y la estacionalidad favorable auguran unos datos de junio más optimistas, siempre que no repunten los contagios. En Aragón, la salida de la crisis puede ser más rápida y sólida gracias a la unidad de acción plasmada en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, presentada el pasado lunes.