'Recargar baterías'.

Girar la llave justo cuando te lo ordena el ingeniero enviado por la compañía de seguros, ni un segundo antes, ni un segundo después, exige pericia, concentración y valentía serena. Además, una vez encendido el motor, hube de contener la natural euforia porque faltaba lo más difícil, teniendo en cuenta que llevaba dos meses sin subir a un automóvil. Pues bien, mediante intuitivas maniobras de giro y de aproximación, a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás, afronté la estrecha rampa en curva del aparcamiento, evitando, conforme a las indicaciones del mencionado profesional, que un descenso abrupto o excesivo de las revoluciones del cigüeñal detuviera la combustión.

Finalmente, logré sacar el coche a la calle, con el fin de que, circulando, recargara la batería. Al principio, el tráfico me dio ansiedad, pero, en cuanto me vi en la Autovía Mudéjar, empecé a disfrutar, pendiente, desde luego, de no emborracharme de libertad vial, no fuera a cometer la grave infracción de cambiar de provincia.

Por esta razón, en la salida de Botorrita emprendí el regreso a Zaragoza. Entonces vi por el retrovisor que el turismo que me seguía hacía lo mismo y se me ocurrió que también estaría recargando la batería. Y tuve el espejismo de que todos los vehículos que veía a mi alrededor deambulaban por la misma razón, como si formáramos, máquinas y personas al volante, real y metafóricamente, un circuito de baterías maltrechas que intentaban recuperarse. La de mi coche no lo logró y en el taller pusieron una nueva. Respecto a la metáfora del asunto, la solución, habiéndola, no será tan fácil.