Vacaciones en España

Tanto el Gobierno español como los autonómicos quieren promocionar este verano el turismo nacional. Y a todos nos ha parecido muy bien. En lugar de irnos a gastar el dinero -quien lo tenga- por ahí fuera, corriendo riesgos indeterminados, mejor nos quedamos en España, cerca de casa, suponemos que más seguros, si la covid sigue bajo control, y apoyando a nuestras empresas y a nuestros trabajadores en un sector en el que las están pasando francamente canutas. Perfecto. Y si además conseguimos, como también se propone el Gobierno, que algunos turistas extranjeros, quizás los más atrevidos, no renuncien a sus estancias en España, pues a lo mejor, con algo de suerte, salvamos los muebles en muchos hoteles.

Pero, ¡ay!, resulta que el Gobierno francés ha tenido la misma idea, y ya les sugiere a sus ciudadanos que, en lugar de venirse a España, se queden en Francia a pasar las vacaciones. Y a muchos de ellos, por las mismas razones que a nosotros, les habrá parecido estupendo. Y es muy probable que en otros muchos países apliquen la misma lógica, den los mismos consejos y promuevan todos las vacaciones patrióticas.

En fin, es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando cada cual piensa solo en su propio interés, sin tener en cuenta al vecino. Que al final todos salgan peor parados. Si todos apostamos por vacaciones en casa, entonces adiós al turismo internacional. Y, ciertamente, este verano va a ser muy difícil que veamos a muchos visitantes extranjeros por nuestras playas, montañas y ciudades. Entre los riesgos objetivos de la enfermedad, el temor que se nos ha quedado metido en el cuerpo y las barreras normativas para viajes y estancias, levantar la temporada de 2020 va a ser muy difícil.

Lo que no podemos perder de vista es que el objetivo de nuestro país debe ser recuperar cuanto antes el habitual flujo turístico, a lo más tardar en 2021. So pena de que admitamos la ruina absoluta bajo el paraguas fantasmal de esa ‘nueva normalidad’ que nos predican. No, en el turismo, la única normalidad que vale es la de siempre: millones de extranjeros visitando España y disfrutando de sus delicias.