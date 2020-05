Por favor, acierten en algo

En lo que va de siglo XXI, hemos vivido tres grandes crisis globales: la terrorista de 2001, la económica de 2008 y la sanitaria de 2020. Los gobiernos que estaban al frente en cada país desarrollaron estrategias distintas. Tan distintas, que ofrecieron muy diferente rendimiento. La bondad de las estrategias no se conoce por su propaganda, sino por sus resultados. Cuando son malos, cualquier gobierno echa balones fuera y alega que en su país la crisis ha impactado más que en otros. Pero nunca reconocen que una cosa es el impacto de la crisis y otra, la gestión que de ella se hace. Pues bien: contradecir todas estas verdades ha sido la tarea diaria del actual Gobierno de España desde hace tres meses.

Sánchez, Iglesias y compañía se han metido en una vorágine de publicaciones en el BOE y ruedas de prensa para que parezca que hacen algo, cuando la verdad es que ni hacen por sus propios medios (la sanidad la gestionan las comunidades autónomas) ni dejan hacer sin trabas a otros (ni a las administraciones locales, ni al sector privado, ni a la sociedad civil). ¿Y por qué esta actitud? Pues, como dice un evangelio, "porque atan pesadas cargas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas". Otro principio universal: la incompetencia multiplicada por la ideología es igual a la ignominia.

No faltará quien defienda que la gestión del Gobierno de la covid ha sido estupenda. Por supuesto, esta crisis ha venido muy rápido, es difícil diseñar políticas eficaces y no se puede acertar en todo. Pero, ¿acaso han acertado en algo? Somos de los peores países en contagiados y muertes por millón de habitantes. Y no, no tenemos más personas mayores que otros países de nuestro entorno ni nuestro sistema sanitario es peor. También somos los primeros en sanitarios contagiados, más de 40.000, casi la mitad de los de todo el mundo. Esto ha ocurrido porque este Gobierno nacional y los autonómicos han sido incapaces de dotar a sus plantillas del suficiente material para trabajar con seguridad. Y el durísimo confinamiento es mérito de los españoles.

Si se hubiera decretado uno total o parcial una o dos semanas antes, el problema se habría reducido en dos tercios. ¿Cómo van a tomar medidas eficaces si no han sido capaces ni de contar bien los afectados? A día de hoy España todavía no tiene un buen sistema de monitorización ni una aplicación móvil robusta ni un sistema de detección masiva ni equipos de rastreadores de contactos ni ninguno de los mecanismos de prevención que se han demostrado eficaces en otros países. Con encerrar a la gente en casa ya parecen tener bastante. ¿Alguien ha hecho algún estudio de coste-beneficio de cada medida? No parece probable; este Gobierno no tiene un plan, solo improvisa con medidas contradictorias.

El Gobierno ha cargado la responsabilidad a familias, empresas y comunidades autónomas y, en lo suyo, no ha dado ni una. Pero su propaganda no puede ocultar la realidad. La gestión de la crisis sanitaria ha sido obscena, con pocos resultados y muchas mentiras. Pero la gestión económica será aún peor: Sánchez e Iglesias querrán responder con más gasto público, pero no habrá dinero en la caja ni capacidad de endeudamiento. La cosa está tan mal que habrá que ver cómo pagan la extra de julio a pensionistas, funcionarios y parados. Tarde o temprano, tendrán que pedir el rescate, Europa pondrá duras condiciones y Podemos saldrá pitando del Gobierno. Para evitarnos varios meses de dramático teatro, por favor, acierten en algo: convoquen elecciones generales y autonómicas. Que sean los ciudadanos quienes diriman las responsabilidades de cada uno y elijan quién tiene que gestionar la crisis que se avecina. Al menos acierten en esto.