'Destinos inteligentes ya'.

Al inicio del confinamiento me daba por visualizar las profundas conversaciones que tendríamos en las vacaciones sobre cómo habían cambiado nuestras vidas, el mal-teletrabajo con los niños alrededor, la conciliación estando siempre conectados, etc. En las vacaciones, decía. Sin embargo, a finales de mayo las vacaciones del verano 2020 están en el aire, tanto por la incertidumbre que hay sobre las posibilidades de movilidad como por el temor a un posible contagio. La covid-19 ha sido el empujón definitivo para los procesos de digitalización de muchas empresas y debería serlo también para consolidar ese concepto de turismo inteligente y sostenible que hoy es más necesario que nunca para garantizar la reactivación del sector. Ahora mismo la prevención comienza con la mascarilla y el lavado de manos, pero debe ir mucho más allá, desde controles de temperatura en hoteles y aeropuertos a la gestión inteligente de aforos. Vamos a un futuro en el que reservaremos nuestro trozo de cuadrícula de playa y elegiremos el hotel al que vamos no sólo en función de las opiniones de otros usuarios sino en base a los datos disponibles sobre la calidad de agua de sus piscinas o su impacto medioambiental.

Es imperativo utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar la reactivación de este sector con la máxima competitividad, porque el 15% de nuestro PIB sí es valor añadido. De hecho, tras dos meses combinando teletrabajo con docencia de niños, a mí me parece un sector hasta esencial.