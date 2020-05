'Desconcierto e incertidumbre'.

Toda gran crisis lleva aparejado un proceso de cambios económicos y sociales. La pobreza en las ciudades inglesas a causa de la revolución industrial provocó la aparición de las doctrinas socialista y marxista. La dos grandes guerras mundiales, que asolaron Europa, provocaron el cambio de protagonistas en el tablero del poder mundial y el nacimiento de importantes instituciones globales (entre ellas los embriones de la Unión Europea). Y qué decir de las grandes crisis financieras.

Y aún no repuestos de la última crisis económica, nos encontramos con una situación de emergencia a escala planetaria, que no tiene que ver con conflictos bélicos ni quiebras financieras, pero que paraliza todo el sistema productivo del planeta y pone en jaque incluso nuestro modo de vida y hasta nuestras relaciones personales y afectivas. Surge la gran pregunta: ¿qué va a ocurrir en el futuro?

Nadie se atreve a predecir escenarios fiables para el futuro pero sí hay algunas evidencias que van a marcar parte de ese futuro.

Una de esas evidencias es la caída en picado de la economía mundial, con sus matices más o menos acusados por áreas; se ofrecen cifras del descenso del PIB y del aumento del desempleo escalofriantes, que van a conducir inevitablemente a un aumento desproporcionado de la desigualdad.

Antonio Garrigues Walker, en una reciente tertulia virtual organizada por APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) señalaba que la desigualdad, precisamente, va a ser una prueba de fuego para el futuro inmediato e incluso para el sostenimiento del sistema liberal y democrático. Lo definía muy bien José Javier Rueda, en un magnifico artículo en HERALDO el 18 de abril, cuando afirmaba que "la Humanidad acabará controlando la covid-19... La pregunta crucial es qué nos espera después. Hay que construir un capitalismo post-coronavírico sustentado en un nuevo contrato social".

Otra evidencia es que los recursos adicionales que deberán emplear los Estados para paliar los efectos de esa desigualdad van a hipotecar durante muchos años los presupuestos ordinarios, dado el volumen de los déficits y del endeudamiento que se van a alcanzar. En España los llamados ‘recortes’ de los recientes años van a ser un juego de niños comparados con los que será imprescindible aplicar en los próximos, aunque solo sea para sostener los regímenes de nuevas ayudas sociales. Y que, paradójicamente, van a tener que ser llevados a cabo por los grupos políticos que criticaron hasta la saciedad aquella etapa de austeridad (y que, dicho sea de paso, han presentado pocos reparos a incrementar de manera considerable los gastos corrientes de sus nuevos ministerios).

Hay otras muchas cuestiones que se han puesto en evidencia en esta crisis y que tendrán que ajustarse en el nuevo orden que se dibuje. Una de ellas, que llama poderosamente la atención, es la flagrante inoperancia de las principales instituciones supranacionales: la ONU y sus satélites (de la OMS mejor nos olvidamos), la OCDE (¿alguna señal de vida?), el FMI, Banco Mundial... han dado muestra de una total falta de efectividad. La propia Unión Europea está ofreciendo un espectáculo impropio (pero esto merece atención aparte).

Lo anterior nos lleva a una de las preguntas clave de cara al futuro: ¿Se sostiene de ahora en adelante todo ese aparato institucional del que nos hemos dotado desde mediados del siglo pasado y el mantenimiento de sus costosas e ineficientes estructuras? Y por cierto, ¿puede ser ahora la gran ocasión de que Europa cambie de rumbo y se refunde como un gran bloque mundial en esta probable desglobalización que se vislumbra?

Desde luego hay muchas más evidencias que pueden apuntarse (y que no caben en un solo artículo). Y entre ellas no me resisto a señalar una de carácter ético, que tiene relación con los ‘nuevos valores’ que parecen despuntar en esta ‘nueva sociedad’ que nos viene: las nuevas clasificaciones de humanos que se están practicando con motivo de la pandemia, y que recuerdan aquellas novelas de Aldous Huxley y similares. Es lo que Arthur Laffer (sí, el de la famosa curva) ha declarado en una reciente entrevista: "El virus es darwiniano: elimina a los viejos, los pobres y los enfermos". Y añado: sin consultar a nadie, por supuesto.

Quizá venga un tiempo más propio de filósofos que de economistas. Quizá sea más válido que nunca ese proverbio hindú, que reza: "He pasado toda mi vida intentando responder a las preguntas de la vida, y resulta que ahora me han cambiado las preguntas". En fin...