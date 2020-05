Somos el país con más muertos por covid-19 por millón de habitantes. ¿Por qué en Alemania no tienen tantos casos? Yo lo achaco a tres pequeñas diferencias. La primera, Angela Merkel es de formación científica, antes que política, y sabe que el comportamiento exponencial es muy peligroso (1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2.187, 6.561, 19.683...). Se va de control enseguida. Cuando se suspendió en febrero el Congreso Mundial de Telefonía de Barcelona, nosotros quedamos indignados, pero ya la OMS había declarado a fin de enero la alerta mundial sanitaria. La prensa nacional recogió la noticia, un mes y medio antes de que se declarara la alerta en España. Por esas fechas, los alemanes (y los suecos, taiwaneses, neozelandeses o coreanos del sur) ya estaban preparados. Mientras, nosotros con manifestaciones, fiestas y espectáculos masivos, como en el 8-M, y diciéndonos que, bueno, no pasaba nada. Improvisando, como siempre.

Segunda diferencia: el bluf de la sanidad española. Nos decían que teníamos la mejor sanidad del mundo, pero mientras tanto se jubilaba a médicos al día siguiente de cumplir 65 años, se abusaba de su esfuerzo vocacional y eran los peor pagados de Europa. Tenemos enfermeros que llevan diez o quince años en precario, hospitales con instalaciones sin actualizar, o sin construir. Se desprestigió la sanidad pública y la medicina privada floreció. En cambio, Alemania tiene dos veces más enfermeros por habitante que España, y ocupamos, en esto, la 23ª posición en la UE. Los alemanes tienen instalaciones actualizadas y dos semanas antes acopiaron EPI y se prepararon. Como necesites ir al hospital por otra razón que el virus, te arriesgas a volver a casa con él. En los primeros días, los sanitarios que atendían a los enfermos lo hicieron, en muchos centros, a cara descubierta; otra vez la improvisación. El rey estaba desnudo. Se ha gastado más dinero en propaganda que en hechos. ¿No es eso manipulación informativa?

Tercera. Han impuesto medidas draconianas, absurdas e incluso contradictorias para hacernos creer que son la solución del problema, no la de sus errores. Aún no he escuchado ni a Pedro Sánchez ni a los suyos una sola palabra de perdón. Macron, en Francia, lo ha hecho, y ellos tienen menos muertos. ¡Aquí solo hay que decir cosas positivas! El cortoplacismo es el mal de este país. Las ideas de planificar y prever el futuro no existen, ni las exigimos. Nuestros políticos no saben prever ni siquiera futuros de un mes. Reaccionan a lo inmediato, hacen caso a encuestas que, por otra parte, sesgan las preguntas y cocinan las respuestas. Y en vez de rectificar, ‘matizan’ lo dicho.

Son sus errores los que han extremado el confinamiento, y el Gran Hermano utiliza la policía del pensamiento para someter al sentido común. Consiguen que nos parezca bien satirizar a Rajoy caminando ligero y solo por la calle, o que nos prohíban ir con la mujer en el coche, a pesar de estar a todas horas juntos. ¿Y qué más? Claro, es que lo hacen por nuestro bien. ¡Es la guerra! ¿Quién pone los muertos? Los de siempre. Solo somos números, ni un crespón de luto.

No obstante, es fácil criticar a los que se enfrentan con problemas para los que no están preparados, pero somos el pueblo español quien lo consiente. Votamos a quien nos regala los oídos no a quien nos dice las verdades. Ni la educación ni la sanidad ni la ciencia ni la tecnología nos importan realmente. Son vaguedades en los compromisos de los partidos que se escriben para no cumplirlas e improvisar sobre la marcha. Somos un país de servicios; más reactivos que proactivos. Nuestros políticos son tan oportunistas como nosotros, por eso no los vetamos, les votamos con indulgencia. Es un pez que se muerde la cola. Nuestra historia está repleta de manipulaciones consentidas que gestaron leyes en favor de las clases dirigentes. Por España no pasó la Ilustración, nos costó mucho (175 años) llegar a la democracia, pero en 30 o 40 años la corrupción redujo nuestras esperanzas. No tenemos auténticos líderes que miren alto y lejos, enérgicos, ilustrados, decisorios y decididos a hacer el cambio social que necesitamos. ¡Una catarsis, por favor! Nos enfrentamos con crisis enormes, como el cambio climático, la depredación del medio natural hasta la extenuación, y desequilibrios mundiales muy profundos que están provocando migraciones masivas, cuya única diferencia con el coronavirus es la sensación de peligro más o menos inmediato. ¡Ya improvisaremos cuando lleguen! Nuestros hijos lo van a pagar duramente. Mientras, seguiremos viviendo en el cortoplacismo más extremo de Europa. ¡Que planifiquen ellos! ¿O no dijo esto Unamuno? Ah no, fue ¡que inventen ellos! Pues eso opino, y lo hago con dolor.