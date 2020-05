Recordando tres comentarios

Con su permiso hoy actualizaré tres comentarios que hice en días anteriores. Empezaré por las buenas noticias en Aragón. Ayer se repitió la ausencia de fallecidos por covid-19 en Aragón. Es la segunda vez que no se registra simultáneamente ningún muerto en ninguna de las tres provincias aragonesas en los últimos 30 días. Y digo simultáneamente porque no hubo muertos en 4 ocasiones en Zaragoza, 15 en Huesca y 17 en Teruel (y de forma consecutiva, ninguno en los 6 y 4 últimos días respectivamente). También llevamos 3 días seguidos en Aragón sin nuevos ingresos en uci, y además ayer en Teruel tampoco aumentó ayer el número de hospitalizados (ya son 9 veces, y otras 6 en Huesca). Vamos por buen camino.

El segundo recordatorio trata de la cantidad de residuos que se generan por culpa de mascarillas y guantes desechables. Ya están produciendo obstrucciones del alcantarillado y problemas en depuradoras de Valencia y Castellón. Este fin de semana he podido ver por el suelo cientos de guantes y algunas mascarillas. Me consta que el Ayuntamiento de Zaragoza está tomando medidas para controlar estos desperdicios sanitarios, pero como buenos ciudadanos podríamos poner un poco de nuestra parte. Espero que en el resto de Aragón este problema no exista.

Y, por último, el otro día hablando de la doble contabilidad de casos que llevaba Madrid (y que sigue llevando) un lector comentó que “trataba de hacerse trampas al solitario”. Me encantó la frase y la he adoptado. Parece ser que no somos los únicos con esa opinión, ya que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea acusa a la Comunidad de Madrid de hacer trampas al solitario. De momento no les están funcionando porque siguen en fase 0.

