'Políticos, equilibristas y magos'

El virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida como covid-19, es el tercer coronavirus que surge por transmisión de animal a persona (zoonosis), que junto con el SARS-CoV (2002) y el MERS-CoV (2012) han conseguido trastocar las sociedades a las que han contagiado. Puesto que es probable que en el futuro surjan periódicamente nuevos coronavirus, lo lógico es que debería invertirse mucho más en el desarrollo de vacunas que puedan reconocer todos los virus de esta familia e inmunizarnos frente a brotes venideros.

Lo que acabo de introducir me sirve como una constatación efectiva de que en nuestra vida ha habido un aumento de sucesos que al parecer no han sido previsibles. Déjenme recordarles algunos más: Trump, el ‘brexit’, el resurgir de la extrema derecha, la gobernanza y las burbujas financieras, las criptomonedas, la crisis climática, los problemas generados por la robotización, la digitalización y la inteligencia artificial, los migrantes… Estos ejemplos citados demuestran que vivimos en una sociedad cada vez más compleja e inestable que surge de vivir en un mundo globalizado interdependiente, con una economía difícil de regular, y de pertenecer a estructuras supranacionales en las que la autonomía política nacional suele entrar en colisión. Al parecer, el mundo se ha convertido en un lugar en el que a veces estamos sobrepasados por la naturaleza de los problemas que surgen ante nosotros. Poco a poco vamos siendo conscientes de que los mayores desafíos del futuro procederán de lo que se denomina cambios discontinuos, transformaciones repentinas o catástrofes. ¿Dónde quedan aquellas sendas de crecimiento y estabilidad, y la sociedad del bienestar asociada a ellas?

Por si fuera poco, el conjunto de procedimientos que constituyen la administración de la democracia fueron diseñados en la época de los estados nacionales y la economía industrializada, un mundo que en buena medida ha quedado superado por el progreso científico-técnico, en particular por la tecnología digital en red que facilita la deslocalización, la descentralización y el uso exhaustivo de algoritmos y datos. Además, hay que añadir que normalmente la política está guiada por la duración de los periodos legislativos, lo que implica que lo único que al parecer es importante es lo inmediato, siempre que produzca réditos electorales. Este comportamiento lo que genera, en caso del surgimiento de problemas inesperados, son actuaciones por emergencia cuando los acontecimientos tienen remedios difíciles y costosos tanto en dinero como en sufrimiento humano. Y la guinda es que vivimos en sociedades fácilmente impresionables, que se movilizan de tarde en tarde y de las que no se espera que produzcan transformaciones significativas. De hecho, los cambios más importantes que afectan a la sociedad no se están produciendo en los parlamentos, las fábricas y las calles, sino en los diferentes ‘thin-tanks’ existentes, en los laboratorios científicos en el más amplio sentido de la palabra ciencia y en las empresas tecnológicas.

¿En qué medida podemos mitigar el impacto de lo inevitable? Evidentemente, yo no soy la persona más adecuada para dar la respuesta, pero para mí está claro que no es un problema solo de las clases dirigentes, reclamo abrir un debate inter-trans-multidisciplinar entre las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias de la naturaleza y la tecnología, y un cambio en consecuencia de la formación universitaria. De paso, sería interesante corregir esa tendencia de los políticos a reflexionar tan poco acerca de las consecuencias sociales y políticas del mundo que nos viene. Si meditaran más a menudo les permitiría crear estrategias para intentar conseguir el ‘bien vivir’ en un mundo cambiante. Parafraseando a Jorge Wagensberg, a ver si lo captan y se transforman en equilibristas, que son los maestros en burlar la inestabilidad, y en magos, que son los maestros en burlar la improbabilidad.