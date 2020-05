La fase del desfase de la primera fase

Nos anunciaron que se desarrollaría en tres fases, pero como había una fase cero, especie de prólogo, la desescalada no sería en realidad trifásica sino tetrafásica. Aunque, si bien se mira, había habido ya un escalón de descenso anterior, pues después de Semana Santa habían empezado a trabajar las empresas de actividades no esenciales, que estuvieron antes, eso decía el Gobierno, como de vacaciones. Y aún habría que contar otro peldaño previo a la fase cero cuando se permitió la salida de los infantes a la calle a determinadas horas. Así que en realidad, si contamos bien, cuando se complete el proceso, el trabajo de desescalar España habrá seguido seis fases.

Pero la cuenta no deja de complicarse, porque las decisiones del Gobierno no son exactamente firmes y el plan se va cambiando sobre la marcha, quizás al ritmo de las presiones políticas o de las conveniencias de los políticos. Así que hace unos días surgió una fase 0,5, diseñada ‘ex profeso’ para no darle la razón a la Comunidad de Madrid pero sin llevarle demasiado la contraria. Y ayer mismo el BOE nos anunciaba que algunas de las medidas de la fase dos se adelantan a la fase uno, es decir, que nacía una fase 1,5. Ya se nos advirtió que la desescalada sería gradual, asimétrica y coordinada, pero resulta que además va a ser desfasada. También se dijo que la unidad territorial de aplicación de las fases sería la provincia, pero al final los argumentos en contra han ido pesando y han aparecido no pocas excepciones que desfasan la fases en función de la población de algunos municipios.

Así las cosas, para saber qué puede y qué no puede hacer y en qué fase o en qué semifase se encuentra el territorio en el que vive, un ciudadano tiene que consultarlo -por videoconferencia a ser posible- con algún desescalólogo que esté de guardia. Y como quiera que tampoco es seguro que después de tantas fases hayamos terminado de desescalar todo lo que hay que desescalar, es muy posible que la Desescalología sea en adelante una ciencia con futuro, junto a la Alarmología y la Neonormatecnia, la técnica de ver como normal lo que solo es una aberración.