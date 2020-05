Avelina no tiene miedo

A Antonio Herráiz, ‘in memoriam’

Tiene razón Avelina, que acaba de salir de una infección del coronavirus, y que dice que a sus 102 años ya no tiene miedo a nada. Pues claro, ni a la muerte, que a su edad es algo que espera y aceptará serenamente. Porque para ella, a su veteranía, la muerte es una visita que debe agradecerse, que vivir ya ha vivido mucho y ahora espera el descanso final. La vida, a esas alturas, no debe de ser fácil, y es mejor tener el consuelo de un final.

Tenemos que desdramatizar la muerte, y no solo a esas edades. Cuando uno ya ha cumplido su papel en la vida y ya no es sino una carga para sí y los demás, qué recompensa mejor que una dulce muerte, sin dolor, con la conciencia de que uno ha hecho en esta vida lo mejor que ha podido y sabido, para sí y los demás, que yo estoy seguro de que es el caso de Avelina.

Tener miedo a la vida es propio del que todavía se enfrenta a sus riesgos, que no son pocos, y cuando se tienen naturales deseos de alcanzar algunas metas, personales y sociales. Pero a ciertas edades ya han desparecido los deseos, salvo de cosas muy esenciales como que a los propios, a los más cercanos a uno, les vaya bien. Ya no hay metas que lograr, solo la tranquilidad de espíritu que uno ha debido de ir conquistando con los años para acomodarse a las limitaciones que marca el tiempo.

Avelina ya no tiene miedo a nada, hace tiempo que lo perdió, y afronta el final con serenidad. Todos debemos aprender algo del mensaje de Avelina, que alivia aquel «sin miedo ni esperanza» (‘nec metu nec spe’) de los clásicos.

Otra cosa es que el final llegue cuando aún se tienen ganas de vivir, cuando todavía se tiene que tener ‘miedo a la vida’, como lo tendría en su día Avelina, y que por ello se asumen con valor sus riesgos. He pasado recientemente por un caso así, el de un amigo muy querido que ha luchado tenazmente contra una enfermedad que ha acabado por derrotarlo. Bajo la impresión de esa derrota escribo, sintiendo que la muerte más o menos prematura es una estafa que nos desmantela, porque aún no estamos preparados para recibirla, porque tenemos alguna asignatura pendiente o quisiéramos disfrutar un poco más de algunos gozos familiares. Esos nietos para los abuelos…

Y eso que, lo confieso, no quisiera llegar a los cien años. Por muy bien que uno tenga la cabecica -porque sin cabecica la vida no tiene ningún sentido- si el cuerpo no responde, si uno sufre un permanente acoso de males, no creo que merezca la pena sobrevivir. Por el bien de uno mismo y de los que nos rodean, a los que les robamos su vida.

Y ya perdonarán estas fúnebres líneas. Las achaco al pesar por la pérdida de mi amigo. Pero le salen a uno de dentro, nacen sin duda de ese miedo que Avelina confiesa con tanto desparpajo que ha superado, y que a los demás nos toca todavía afrontar. Porque en estas cuestiones estamos solos y solos debemos asumirlas. Aunque nos sirvan experiencias ajenas como las de la animosa Avelina, y la de tantos de nuestros mayores que han superado el miedo.

Un beso, Avelina.