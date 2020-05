Nueva consejera, los mismos sanitarios

Tejió un discurso sentido, fino, emotivo, con un recuerdo hacia su antecesora. Sira Repollés pasó en poco más de 72 horas de firmar una dura misiva contra Pilar Ventura en la que junto con cientos de sus compañeros reclamaba su dimisión -los profesionales necesitamos mascarillas y algunos políticos bozales- a aceptar uno de los encargos con mayor responsabilidad en el Gobierno de Aragón. La transición entre ambos escenarios necesitaba una explicación de la nueva consejera, quien a partir de ahora se verá obligada a defender la gestión de la DGA desde el inicio del estado de alarma, no solo desde su toma de posesión. "No es lo mismo analizar la situación desde el ejercicio de la profesión médica que teniendo que adoptar las decisiones desde puestos de responsabilidad de gestión", pareció excusarse en su primera intervención. No le escuchó en el Pignatelli Pilar Ventura, quien olvidó una vez más las formas -no es un caso único en el Ejecutivo- y prefirió manifestar con su ausencia su malestar por el adiós fulminante tras unas declaraciones bochornosas.

La labor de Repollés, una consejera que concita el respeto de la profesión médica y el aprecio de sus compañeros socialistas, se volcará por coherencia en un primer estadio en atender las reclamaciones que ella misma ha exigido desde la otra orilla: la realización urgente de test a todos los sanitarios y la provisión del material necesario para que puedan desarrollar su trabajo con las imprescindibles garantías de seguridad. Además, su amistad desde la infancia con Fernando Simón, director de Centro de Coordinación de Emergencias, puede ayudar a inclinar en beneficio de Aragón algunas reclamaciones lógicas como el trato más favorable en la desescalada al mundo rural.

Con el aval de su crédito profesional y el beneplácito inicial de sus compañeros, los mismos sanitarios que reprobaron a su antecesora, Repollés debe impulsar con inteligencia una gestión que sepulte de una vez el clima de enfrentamiento sostenido con el colectivo que se está jugando la vida en la lucha contra la covid.