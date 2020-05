A vueltas con el estado de alarma

Esta semana se han cumplido dos meses desde la declaración del estado de alarma y el presidente del Gobierno considera que sigue siendo necesario mantenerlo hasta finales de junio, por lo que solicitará en esta ocasión su prórroga durante un mes. Sin embargo, el consenso político y social sobre esta medida se ha resquebrajado, en gran parte por la falta de diálogo y entendimiento del Gobierno con la oposición, de manera que no está asegurada su continuidad.

Uno más de los sucedáneos de rueda de prensa que se han convertido en habituales sirvió ayer a Pedro Sánchez para anunciar que la próxima semana solicitará al Congreso la quinta prórroga del estado de alarma, pero no por quince días, sino esta vez por un mes; implicando que prevé que esa situación jurídica excepcional no termine hasta finales de junio. Pero en estos momentos el presidente no tiene asegurado el voto favorable de la Cámara, pues tanto sus aliados separatistas, por un lado, como el principal partido de la oposición, por otro, están decididos en principio a votar en contra. El Ejecutivo no ha sido capaz de mantener el consenso que inicialmente existía entre las fuerzas políticas -y también en la sociedad- en torno a la necesidad de esta medida, y solo cuando vio, al pedir la cuarta prórroga, que peligraba el voto del Congreso comenzó a negociar en serio con algunos partidos -Ciudadanos y el PNV- y con las autonomías. Para intentar atraer apoyos Sánchez asegura que en la nueva prórroga se aplicará el estado de alarma de manera diferente, con menor concentración de poder en el Gobierno central y la posibilidad de adelantar su levantamiento en algunos territorios. Pero el PP sigue pidiendo que las medidas necesarias se apliquen mediante instrumentos legales diferentes; y el presidente necesitará atraerse de nuevo el apoyo de Ciudadanos o el de ERC, que quiere vincularlo a la reunión de la mesa sobre Cataluña, un punto en el que Sánchez no debería ceder.