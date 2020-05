A vueltas con la pandemia… Llama la atención, o me llama la atención, que escuchamos con suma atención, y yo diría que con extraña disciplina, los datos que se nos ofrecen diariamente, hasta el cansancio, como si desearan arruinar las productoras de somníferos. Me temo que los oyentes o videntes esperan con ansiedad que se calibren las curvas de contagio, los enfermos dados de alta, las comparaciones con otros países. Y me sorprende, por lo que escucho, que todos pasen como sobre ascuas cuando se refieren las cifras de muertos. Creo que es el dato más aterrador y lo que me escandaliza es que se haya llegado a una completa ataraxia en relación a este asunto cuando, en verdad, miles de muertos en tan poco espacio de tiempo debieran provocarnos náuseas y no esta alelada indiferencia que me recuerda la sensación que vive el camusiano Mersault: "Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer; no sé. He recibido un telegrama del asilo: ‘Madre muerta. Entierro mañana. Sentido pésame’. Esto no quiere decir nada. Podía ser ayer". Heladez. No importa.

Algo se ha perdido por el camino. Tenemos escritos reflexivos como Montaigne, tratados eruditos como Ariès, incluso llamaradas bribonas como Gómez de la Serna refiriéndose a la muerte, ejercicios espirituales de su muerte o de los rituales obligados por la muerte misma. Todo parece haber cambiado porque ahora escuchamos con perezosa indiferencia la noticia de la marcha de miles de personas y sólo pensamos si la farmacia nos venderá mañana una mascarilla.