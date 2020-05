Un adecuado diagnóstico es un punto de partida necesario para entender algunos de nuestros principales problemas. En estas líneas, quiero referirme a una característica de nuestro ser que se refleja de la forma más diversa y, en particular, en las opiniones vertidas en los medios de comunicación clásicos o en las redes sociales. Me refiero a la intolerancia. La política española es básicamente intolerante y la sociedad lo es cuando se acerca a la política. Por el contrario, fuera de la política, la sociedad española ha demostrado ser una sociedad abierta y tolerante. Desde estas premisas, se caracteriza como particularmente politizada y acusadamente iliberal. Dos términos que exigen una explicación.

Se puede escribir sociedad politizada y hacerlo en clave positiva. No es el sentido en el que utilizo el término. Me refiero al hecho de que en España cualquier análisis se realiza desde el sesgo previo que impone no ya una determinada adscripción ideológica sino partidista. Se impone el criterio predeterminado por un posición de partido. La consecuencia es que se anula cualquier posibilidad crítica. Los partidos no lo permiten.

Y es una sociedad iliberal. Es decir, es una sociedad que concilia mal con el pluralismo. Son pocos los proclives a admitir que los demás pueden tener razón o, simplemente, que sus postulados pueden no ser verdaderos. Una característica que se agrava cuando las verdades emergen simplificadas al máximo y se imponen sin margen a la discrepancia. Han de asumirse como tales y se anatemiza a quienes no las comparten.

Las dos premisas, con algunos matices, son compartidas por quienes se sientan bien a la izquierda del espectro bien a la derecha. Aunque, por supuesto, es posible encontrar notables excepciones, no creo exagerado decir que el sectarismo, un cierto autoritarismo y una mirada complaciente, son características comunes que se encuentran por doquier. Junto a ello, es posible afirmar que el bagaje intelectual que sostiene unas y otras posiciones, es, mayoritariamente, débil. Todos están especialmente satisfechos de conocerse y demasiados enarbolan la bandera de verdades eternas e inmutables.

Hoy, los defectos se agravan. Por su propia evolución y por factores exógenos. Así, en uno y otro lado, la pobreza intelectual y argumental se ha convertido en la moneda corriente. Dominan los tópicos y la forma de comunicar los mismos prima sobre cualquier otra consideración. Unos y otros se han abonado a una visión simplificadora de la realidad que agudiza su tradicional veta iliberal. Desde estas premisas, se contamina cualquier actividad e, inevitablemente, el conjunto de la sociedad española se mueve hacia dialécticas cada vez más peligrosas. Vienen tiempos complejos que lejos de actitudes excluyentes exigen propuestas transversales; lejos de diques, se necesitan puentes. Si no se cambian, y muy sustancialmente, las actitudes, el futuro, ya complicado de por sí, se acercará al fracaso.

Hay quien afirma que nuestra historia demuestra que no se puede pedir lo imposible. Es lo coherente con nuestra tradición histórica. No lo creo. Es posible apelar a una tradición liberal que lo desmiente. En el pensamiento y en la acción. Por circunscribirme a esta última, citaré dos momentos recientes. Por un lado, la Segunda República. Curiosamente, la República que nadie reivindica. Cuando algunos enarbolan la bandera tricolor, olvidan que, ante todo, la República fue un proyecto de ilustración liberal. Un proyecto que fracasó, precisamente, porque unos y otros le plantaron batalla desde el principio. Hasta que unos consiguieron destruirla definitivamente. Por otro, la Transición. Frente al fracaso del proyecto republicano, la Transición representó la primera victoria efectiva de la España liberal, desmontando, dentro y fuera de España, todos los prejuicios.

El presente exige, como en 1931 y 1978, un acuerdo sobre un proyecto nacional. Hoy, es más fácil que en cualquiera de esas fechas. La Constitución sigue siendo un marco válido para iniciar el camino. Ahora, es preciso que unos y otros entiendan su responsabilidad y se decidan a mutar intolerancia por tolerancia.