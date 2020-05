La tensión entre destino y libertad atraviesa la historia de nuestra cultura política. Partimos de explicaciones de resignación, que nos dicen que simplemente recorremos una secuencia vital que alguien escribió para nosotros; frente a estas, otras plantean un esfuerzo constante de liberación, de activación de nuestra capacidad de elección y decisión, que nos haga dueños de nuestras acciones. Por eso, desde este punto de vista liberador atribuimos carga negativa a lo que pertenece al hado-destino (fatal, fatalidad).

Nuestra tradición de rendición ante lo inevitable viene de los estoicos griegos; todavía usamos ‘estoicamente’ para describir una actitud de resignación ante la adversidad. Llega al cristianismo de la mano de los estoicos romanos, pero el Nuevo Testamento añade a este componente de fatalidad su antagonista: la libertad. Esta mezcla necesita un esfuerzo tan grande y sostenido de reflexión y ajuste preciso de conceptos, que ha provocado algunas de las páginas más brillantes de nuestra cultura (que, por medievales, tendemos a despreciar).

El pensamiento conservador asume el estatus natural: las cosas son como deben ser. Todo discurso en que aparezcan frases del tipo ‘el ser de X’ sugiere actos de rendición que nos presentan como espectadores de procesos titánicos, fuera de la capacidad de intervención humana. Ante la ‘llamada del ser’ nada se puede hacer, nada se debe hacer.

Otras líneas de reflexión se rebelan, aceptan la posibilidad de cambio mediante el esfuerzo humano, y se afanan para realizarlo. Rebeldía frente al gran destino –la muerte– pero también frente a dimensiones menores del destino, como el socio-familiar, en virtud del cual el hijo del jornalero será jornalero en bucle infinito.

Sorprende que en el discurso político progresista sean cada vez más frecuentes declaraciones conservadoras de resignación ante fuerzas insuperables: No hay otra, no hay plan B, estado de alarma o caos...

En las últimas semanas han reaparecido los ‘expertos’ como portavoces de alguna fuerza irresistible; convertidos –a su pesar– en sacerdotes paganos; augures innominados que leen ese destino que condiciona nuestras acciones. La política, cediendo la vara de mando a la ‘tekné’. Delegación disonante en ámbitos en que la palabra ‘tecnocracia’ connota algo elitista, perverso… contrario a la política.

Esta paradoja no es el mayor de sus problemas. Delegan en expertos mientras repiten que nadie estaba preparado porque todo es nuevo. ¿Cómo puede haber expertos si no había experiencia? Tenemos fragmentos de conocimiento; técnicos que han tenido contacto con alguno de los elementos del problema; a veces sólo en laboratorio. Faltan otras experiencias y, sobre todo, una representación integradora. Se pudo observar y copiar la experiencia integral de Asia –protección inmediata de lo más vulnerable: agrupaciones de ancianos y personal sanitario– pero no se hizo.

Se usa el prestigio del conocimiento fundado científicamente para proteger y disimular una decisión política. Pero se hace sin respetar las reglas de la comunicación científica: cuando tengo una ‘idea’ la formulo, publico y expongo a discusión; si supera esta revisión de expertos queda revestida del grado de autoridad que le comunique el prestigio del que la sostiene. Una tesis científica sin texto cierto, revisable, y sin autor, es humo.

Se presenta como ‘conocimiento consolidado’ lo que no pasa de ser ‘conocimiento científico en fase de formación’. El descrédito que esta precipitación produce en la propia ciencia es uno de los daños graves de esta catástrofe. Si el ciudadano percibe una ciencia inestable, que varía cada semana o según estemos en Alemania, Noruega o Italia…, si ‘cada uno dice una cosa’, ¿cómo confiará en ella?, ¿cómo fundará su rechazo a los gargarismos de lejía?

Ulises, Eneas… muchos de nuestros referentes profundos evitan su destino –‘fato profugus’– precisamente atravesando mares destructores; gobernando. El que dirige la nave, el gobernante, es el último que se resigna. Se impone sobre el destino. No entra dócilmente en la noche quieta. Busca o construye alternativas que ofrezcan libertad frente a la fatalidad.