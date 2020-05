Dicen que los refranes son fruto de la sabiduría popular. Aunque no aplican el método científico, algo tienen de observación, formulación de hipótesis, experimentación y emisión de conclusiones.

Algunos dichos admiten una cosa y la contraria. Sabemos que "no por mucho madrugar amanece más temprano" pese a que "a quien madruga, Dios le ayuda". Pero hay otros, tal vez porque los aprendí de Carmen en el laboratorio, que tienen mucho rigor y además aplican perfectamente a esta pandemia: "A cojón visto, todo es toro". Ahora sabemos que tal vez se debería haber actuado de forma distinta al principio, pero el análisis de las decisiones adoptadas deberá realizarse considerando las circunstancias y condicionantes presentes cuando se tomaron. Sin embargo, cuesta entender esa carrera por el ‘desfase’ de las comunidades autónomas cuando el refrán "vísteme despacio, que tengo prisa" debiera prevalecer. Equivocarse e improvisar en esta etapa puede tener consecuencias más graves que al principio.

No entiendo que durante algunas comparecencias nuestros dirigentes políticos digan que se basan en criterios científicos y a la vez que son sensibles a la opinión de la gente. La ciencia se basa en hechos, no en opiniones. Pero lamentablemente para los políticos aplica el refrán, la ciencia popular, de mi amigo médico con nombre de güisqui y de ‘Journal of Biological Chemistry’, revista científica donde se han publicado muchos hallazgos de premio Nobel: "Al que nace barrigudo, tontería que lo fajen".