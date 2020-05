Estos días he pensado mucho en ese viejo proverbio chino que dice que un simple aleteo de alas de mariposa puede sentirse en el otro lado del mundo. Se identifica con la teoría del caos que, resumida, viene a explicar que cualquier variación por pequeña que sea es capaz de desestabilizar los sistemas. Y eso es lo que nos ha pasado: una serie de fatídicas casualidades han roto el frágil equilibrio que mantiene nuestras vidas. No sólo el virus se ha propagado a sus anchas por todo el planeta, si no que nos ha hecho a todos portadores y susceptibles de causar el caos en nuestro entorno. Todos teníamos boletos, pero a algunos les ha tocado línea y a otros el bingo. Y, aunque ahora el caos comienza a remitir, ha sido un durísimo golpe para nuestra vida en comunidad, que era, a pesar de los opinionólogos, los cínicos y los capitanes a posteriori, muy buena.

Seguimos saliendo a aplaudir a las ocho de la tarde, pero ahora es nuestro turno. Tenemos que partirnos la cara en la calma que ha dejado esta tempestad que ha arrasado con todo. Desde las esferas políticas, poniendo remedio al desastre y dando soluciones a los problemas que puedan ser previsibles. Desde las administraciones, agilizando, empatizando y flexibilizando. El resto, echándole paciencia, haciendo lo que nos digan y pensando en el otro, pensando en colectivo. Dejemos atrás las críticas y los nervios, que han sido y van a ser muchos, e intentemos construir con lo mejor de nosotros mismos, haciendo caso omiso a críticas estúpidas que no son más que gasolina para una sociedad que ya está en llamas