Desde el inicio del estado de alarma, la información periódica en las ruedas de prensa del comité científico ha creado cierta perplejidad entre la población y los periodistas. Cuando se hacen ciertas preguntas a los responsables científicos de la pandemia es frecuente que muchas personas perciban ambigüedades, evasivas, aparentes contradicciones, etc. "Lo estamos estudiando", "lo iremos viendo en el día a día", "depende de la evolución de la epidemia" han sido respuestas frecuentes en esas comparecencias. Son respuestas que pueden causar impaciencia e irritación. Lógicamente, estas sensaciones se perciben también de los políticos cuando no les queda otro remedio que referirse a sus recomendaciones.

Ciencia y periodismo tienen una compatibilidad complicada. Un periodista intenta que un científico conteste con un sí o un no. Pero es complicado poder ofrecer eso cuando hay muchas más preguntas que respuestas. Es la incertidumbre. El lenguaje científico debe ser preciso, riguroso y honesto, algo poco compatible con el pensamiento fantástico-especulativo que impregna nuestra sociedad. El manejo de la incertidumbre es como navegar por un oscuro mar donde solo algunas luces de puertos lejanos nos proporcionan alguna certeza. La actividad científica mantiene en revisión constante sus hipótesis, postulados y teorías. Por ejemplo, en la medida en que se han conocido mejor las vías de transmisión del virus se ha acentuado la recomendación del uso de mascarillas. Los aciertos, errores y equivocaciones en la práctica científica son una constante. Hay aciertos, como los tratamientos de soporte hospitalario, que han permitido más de cien mil altas, o las medidas de confinamiento, que han evitado miles de fallecimientos.

Hay también errores y dudas. Ahora sabemos que el pico inicial de la epidemia de covid-19 a mediados de febrero se confundió con el pico de gripe estacional, según los boletines epidemiológicos de comunidades autónomas y un reciente estudio de la Universidad de Oxford. La población debe conocer también que los fármacos utilizados en los pacientes ingresados son experimentales, puesto que carecemos de vacuna y de fármacos específicos. La experimentación médica y científica es un constante encadenamiento de ensayo-error. Lo más fácil es ignorarlo y calificarlo de improvisación. Lo más difícil no es equivocarse, sino ignorar los errores y no corregirlos. La ciencia médica no puede garantizar a nadie, al cien por cien, la prevención ni la curación. El cuerpo humano no es una lavadora.

Lo que se va conociendo nos valdrá para la próxima oleada o el próximo virus, pero no para el brote que sufrimos ahora. Hay que tener presente que esta sociedad es impaciente, requiere respuestas rápidas y atribución de responsabilidades, pero resulta que el auténtico lenguaje científico no es capaz de ofrecerlas. Por ejemplo, ¿existe algún tratamiento farmacológico que cure el virus?, ¿cuándo estará la vacuna disponible?, ¿habrá más periodos de confinamiento? La incertidumbre está detrás de las numerosas preguntas que los científicos deben aclarar antes de dar respuestas a la sociedad. Pero es verdad que hay que hacer un esfuerzo en un lenguaje de divulgación científica para expresar en términos sencillos conceptos complejos y decir con humildad lo que se sabe y lo que se ignora.

Uno de los proyectos más esperanzadores es la práctica de test a una muestra aleatoria de 30.000 familias españolas de forma seriada cada 15 días en tres oleadas. Ese estudio puede responder a varias preguntas: ¿cuánta población está o ha estado infectada?, ¿cuántos casos nuevos?, ¿cuáles son las condiciones de contagio?, etc. Pero todo necesita tiempo, algo de lo que no andamos sobrados. Hay que tener un poco de paciencia y se tardará en tener resultados, aunque mucho menos que haciendo test a millones de personas. Entre otras cosas, porque muchos test rápidos han resultado tan poco fiables como algunos juguetes chinos, mientras los alemanes admiten que no tendrán uno fiable antes de tres meses. Y es mejor ningún test que un mal test que dé falsas seguridades. No hay ni habrá en algún tiempo test ‘masivos’ para un supuesto ‘pasaporte inmunológico’, cuando no sabemos tampoco qué grado de inmunidad confiere haber sufrido la infección. El pasaporte inmunológico plantea además problemas éticos de confidencialidad, porque obliga a exhibir la condición de haber estado infectado. Ciertamente, estamos inundados de información pero sedientos de conocimiento.