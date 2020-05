Esta mañana, al cruzar el paseo de Cuéllar para ir al charcutero, he notado que un autobús, parado en el semáforo, me miraba. Nunca me había sucedido. El autobús estaba triste, no iba ningún pasajero dentro y tenía, quizá por eso, un aire de infelicidad. Al entrar en la tienda, antes de pedir el jamón de York y la longaniza de Graus, lo he comentado. Me dicen que estos días eso es normal. Tranquiliza escucharlo.

Ahora nos miramos a los ojos. Es algo que propician las mascarillas. Y la sinceridad es un paso de cebra, lo noto en la charcutería y también lo percibo cuando hablo por teléfono, a lo que dedico más tiempo que nunca. Y hablo sin ninguna prisa, sin envoltorios de plástico. La vida se ha convertido en una sala de espera y por eso hay menos ruidos que antes.

En mis conversaciones de teléfono salen el virus que nos ha humillado, la incredulidad, García Márquez ("Lo único malo de la muerte es que es para siempre"), los pandilleros de la política, la estupidez, los programas de televisión donde la intimidad se prensa como la chatarra y hasta los deseos que apilamos en un extraño escurreplatos. Pisar un bar, nos decimos, será como pisar la Luna, pero con una cerveza en la mano.

Al llegar la noche ya no hablo por teléfono con nadie. Es cuando me llamo a mí mismo. Lo hago de madrugada y suelo contestar a esas llamadas.