Ningún país puede producir por sí mismo todo lo que necesita. Por eso el comercio ha sido siempre esencial para la riqueza de las naciones. Y si después del coronavirus ha de existir algo parecido a la prosperidad, el comercio internacional seguirá siendo indispensable y todos los países continuarán exportando e importando, vendiendo y comprando bienes y servicios, porque ninguno podrá autoabastecerse en términos razonables de todo lo que la gente quiere y requiere para vivir. Es bien cierto que la pandemia ha puesto de relieve puntos débiles en la división internacional del trabajo, en la globalización, que hasta ahora pasaban inadvertidos pero que han resultado ser peligrosos en las circunstancias actuales. El caso más clamoroso es el de las mascarillas, cuya fabricación, como la de tantas cosas, se concentraba en China. Ahora, todos quisiéramos tener en casa una potente producción de mascarillas, y de trajes de protección y de respiradores; aunque quizás para la próxima epidemia (esperemos que tarde) lo que hagan falta no sean respiradores, sino máquinas de diálisis o quién sabe qué... Tampoco en el ámbito sanitario puede un país fabricar de todo y hacerlo bien. Hay que tener esto en cuenta, porque por detrás de algunas críticas a lo que nos está ocurriendo y de algunas propuestas para que no nos vuelva a suceder asoma la oreja peligrosa del nacionalismo económico. Y hasta de la autarquía, que es el esfuerzo, siempre inútil y siempre dañino, de un país para intentar ser autosuficiente, para producirlo todo y no depender de fuera. En España deberíamos saberlo, los años de la autarquía fueron los del hambre, el racionamiento y la corrupción. Que no vuelvan.