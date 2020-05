La Justicia no puede estar paralizada

Llevamos casi dos meses de estado de alarma y el ejercicio del derecho de defensa sigue prácticamente paralizado a excepción de las actuaciones declaradas urgentes que, por cierto, son absolutamente residuales. El derecho de defensa es algo más que las cuestiones urgentes. La mayoría de los ciudadanos esperan a que sus derechos sean reconocidos, sus conflictos solucionados, su indemnización satisfecha.

Vamos camino de una paralización de la Justicia durante dos meses por una falta absoluta de reacción por parte de la Administración y los poderes públicos cuando, por el contrario, todos en este país nos hemos tenido que reconvertir rápidamente ante esta crisis pandémica. Los supermercados tardaron horas en facilitar medidas de protección a sus empleados para que no se provocara el desabastecimiento de alimentos, las farmacias para que no nos faltaran los medicamentos, las empresas han iniciado su producción con medidas de protección o han facilitado teletrabajo a sus empleados siempre que se ha podido; pero lo que nunca se ha hecho, porque no se lo pueden permitir, es dejar a sus empleados en casa con el cien por cien de su salario y sin trabajar. Y aunque alguna empresa pueda soportar esa situación, como decía aquel eslogan publicitario, "tú puedes, pero España no".

La inmensa mayoría que, por el momento, tenemos la fortuna de librarnos del azote infeccioso afrontamos un futuro desolador. Son conocidos los calamitosos datos sobre la situación económica: la increíble caída de un 5,2% del PIB español en el primer trimestre del año, así como la previsión de su descenso a finales de año a cotas nunca vistas y que podría rondar el 13%; el cierre temporal o definitivo de la actividad de miles de empresas y autónomos; la elevación real del paro y su incremento exponencial a corto y medio plazo, etcétera. Cierto es que la prioridad en la actuación de los gestores públicos es la salud de los ciudadanos, nadie lo niega, pero hay algo más que atender. La inmensa estructura del Estado debe dar para ello.

Todos reconocemos que la Justicia es uno de los poderes del Estado, y esencial, por cierto. No solo genera paz social entre los ciudadanos sino que, además, es garantía y factor de confianza en el mundo empresarial. Y parece ser que es la última, nuevamente, en incorporarse a la actividad real y efectiva. Resulta al menos sorprendente comprobar cómo en estas semanas de ‘hibernación’ (palabra que utilizó en un reciente texto el Poder Judicial) otros sectores de la actividad pública han seguido funcionando con un cierto nivel, como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, por no referirnos al sector privado, el cual se ha convertido en el verdadero motor de la sociedad.

En la Justicia, en nuestros tribunales, se ha facilitado el llamado ‘teletrabajo’ a la inmensa mayoría de los jueces y secretarios de la Administración de Justicia, aunque nadie sabe con exactitud la situación del resto de los funcionarios. Si en la base no se realiza el trabajo, difícilmente puede llegar al juez para que se resuelva, por lo que la labor de estos se está limitando a dictar sentencias de temas pendientes; y así llevamos dos meses.

El hecho de que los plazos sigan suspendidos provoca que, aunque ya se permita la presentación de escritos, apenas hayamos avanzado, porque la mayoría de las resoluciones de trámite son recurribles por lo que el procedimiento queda paralizado en cuanto se da trámite al primer escrito presentado.

No es admisible en una democracia que un derecho fundamental como lo es el de defensa quede paralizado: deben alzarse ya los plazos y deben dotarse de las mismas medidas de seguridad de las que se han dotado los supermercados a los juzgados, porque no hay empleados de primera o de segunda sino públicos o privados. Y si la Administración no puede facilitar el teletrabajo efectivo deben incorporarse a su puesto de trabajo en turnos de mañana y tarde para garantizar las distancias y que los funcionarios puedan conciliar la vida familiar, pues también es reivindicación de ellos cuidar a sus hijos que no acuden a un centro escolar.

La Justicia ya estaba enferma antes de esta crisis y ahora está en la UCI. En este momento se trata de salvarla y ya adoptaremos en el futuro inmediato modificaciones legales ambiciosas que afecten a multitud de leyes que necesitan una reflexión. Es el momento de reaccionar con urgencia y ponerla en marcha de nuevo y no ofrecer como única solución habilitar catorce días en agosto que no solucionan nada y no vienen sino a poner en evidencia la absoluta incapacidad de los poderes púbicos para reaccionar a tiempo.

Nuestra sociedad aplaude diariamente a la totalidad del personal sanitario, a la Policía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; a repartidores y transportistas; a dependientes tanto de supermercados como de gasolineras, pasando por una larga lista de establecimientos más, y a una legión de ciudadanos ‒trabajadores públicos y del sector privado‒que se han ganado su sueldo con honestidad. La Justicia no es acreedora de esos aplausos.