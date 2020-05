Sin tregua

Nadie duda que vivimos una situación excepcional, en la que incluso hemos tenido que renunciar a nuestra libertad para asegurar nuestra salud. Estoy seguro de que el anhelo mayoritario de la población es superar cuanto antes esta excepcionalidad y poder alcanzar una cierta normalidad, en la que nuestros movimientos dejen de estar reglados.

En este contexto, me hubiera gustado que los dirigentes políticos hubieran estado a la altura de la situación. Me encantó escuchar al nuevo líder laborista británico ofreciéndose al primer ministro conservador para colaborar, sin aprovechar los graves errores de este para atacarle. También fue bonito el gesto del líder de la oposición conservadora en Portugal brindando igualmente su ayuda al primer ministro socialista. Lo que he visto aquí me ha gustado menos. Al margen de los errores del Gobierno, que seguro que los ha habido, el espectáculo mostrado por buena parte de la oposición arrojándose a la yugular de aquel, casi desde el primer momento, sin ofrecer críticas constructivas ni alternativas serias a las políticas del Ejecutivo, no ha sido edificante. Aprovechar la situación para obtener ventajas políticas, lo haga quien lo haga, es ruin y supone un gran menosprecio a los ciudadanos, aunque algunos de estos se les hayan sumado con entusiasmo a golpe de cacerola.

Queda una última oportunidad. La comisión parlamentaria para la reconstrucción es el salvavidas al que deben agarrarse todos nuestros dirigentes políticos para demostrarnos que los ciudadanos importamos más que ganar elecciones.