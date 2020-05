'Científicos, expertos y testigos'.

Hans Rosling fue un médico sueco, especialista en desarrollo y salud pública, fallecido en 2017. Tras más de veinte años trabajando como médico e investigador con diversas organizaciones internacionales en todo el mundo, en 2005 creó junto a su hijo y su nuera la fundación Gapminder, con el objetivo de "promover una cosmovisión basada en hechos que todos pueden entender". Para Rosling, uno de los obstáculos fundamentales para el desarrollo en nuestro tiempo es que partimos de concepciones erróneas sobre el mundo, que no atienden a los datos objetivos, sino que más bien responden a los intereses de los relatos mediáticos y políticos. Por eso la finalidad de su fundación era poner a disposición de todo el mundo herramientas estadísticas que nos ayuden a hacernos una idea más ajustada o real de lo que verdaderamente pasa en el mundo. En 2015, con la colaboración nuevamente de su hijo y su nuera, Rosling decidió volcar toda su experiencia y la de su fundación en un libro, ‘Factfulness’, que acabaría viendo la luz tras la muerte de su autor (dicho sea de paso, allí ya se señalaba la posibilidad de una pandemia mundial como uno de los cinco riesgos globales por los que debíamos preocuparnos).

En ‘Factfulness’, Rosling cuenta los pequeños experimentos que hacía en sus charlas y reuniones científicas, poniendo a prueba los conocimientos y la visión del mundo de sus auditorios (en unos casos, médicos, en otros profesores universitarios, científicos, altos ejecutivos, inversores, especialistas en desarrollo, periodistas…) con cuestionarios sencillos sobre salud global, pobreza, educación, etc. El resultado de esos test permitía constatar, en la mayoría de los casos, una apreciable ignorancia incluso cuando esos auditorios estaban integrados por personas con un alto nivel de formación e interés en el tema en cuestión. Mas aún, en algunos casos los resultados eran peores cuanto mayor era el nivel de formación, como sucedió en una reunión con premios Nobel. Eso no quiere decir que los asistentes a esa reunión fueran estúpidos; todo lo contrario. Lo que quizás muestra es que en ocasiones la formación o el prestigio científico no implican una mejor perspectiva y que, en según que condiciones, lejos de servirnos como cautela o cortafuegos de sesgos y prejuicios, no hace sino alimentarlos. Contra lo que el sentido común sugeriría, las personas con un alto nivel de especialización y estudios pueden llegar a ser tan dogmáticas como los demás, y quienes más ostentación hacen de un talante crítico pueden –o podemos– ser quienes tengan menor capacidad crítica para revisar las propias posiciones.

Los hechos y los datos se interpretan, se dirá, pero también se desprecian o se retuercen. Ni los expertos ni los científicos, por muy abultado o prestigioso que sea su currículum, están vacunados contra los sesgos que distorsionan nuestra visión de la realidad. De hecho, se supone que la dinámica propia de la academia o el espacio científico –la universidad sería un ejemplo– lo que trata es de institucionalizar aquellas reglas de juego que nos permitan evitar o minimizar en la medida de lo posible cualquier tipo de imposturas y prejuicios (aunque en los últimos tiempos también hay que reconocer que dicha dinámica está sufriendo una constante erosión por obra y gracia de todos, propios y ajenos). Pero en cuanto salen –o salimos– de ese espacio o introducimos variables distintas, poniendo el discurso científico al servicio del relato mediático o político, los expertos desbarran como todo el mundo. O quizás algo más que todo el mundo, como sugería Rosling, ya que creen saber y ver mejor que los demás lo que no saben ni ven.

Todo esto no quiere decir que debamos despreciar la opinión de los expertos y los científicos. Al contrario. De hecho, necesitamos de ellos, de su conocimiento y su criterio. Pero la autoridad del científico es como la del testigo, y en su cualidad de tal se fundamenta su fiabilidad. Cuando por los motivos que sea esta acaba en entredicho, o el testigo se convierte en perito de parte, la autoridad del experto desaparece. Por eso también, decía el filósofo Yves Simon, quienes se equivocan en identificar testigos fiables son los más propensos a aceptar prejuicios y clichés, y "cuando el error para ser guiado propiamente es acompañado por la presunción de que uno mismo es una mente crítica, los prejuicios, clichés y chismes son rápidamente aceptados"».