No pensaba "escribir con las tripas" pero provocada por las circunstancias he pasado al plan B. Existe un acuerdo unánime en que la pandemia del coronavirus ha sorprendido al mundo. Esto ha hecho que se pasara rápidamente a un plan B. Miles de personas dejaron su actividad habitual y en sus pequeños comercios e industrias empezaron a fabricar, incluso a coser, mascarillas, batas y un largo etcétera para atender las necesidades de una sociedad desprotegida contra la covid-19: plan B. Todo el personal sanitario pasó a trabajar fuera del rigor habitual de la ley de prevención de riesgos laborales para atender la situación de emergencia sanitaria: plan B. Millares de personas pasamos al teletrabajo, sin la formación ni los recursos necesarios para ello: plan B. Millones de personas mayores modificaron sus rutinas diarias para minimizar la posibilidad de contagio: plan B. A millones de niños y niñas se les retuvo en casa para evitar ser posibles vectores de transmisión de la infección: plan B. Miles de personas tuvieron que hacer un duelo en solitario para evitar posibles contagios: plan B. Más de 40 millones de personas entramos en el plan B de la noche a la mañana, muchas viendo como su negocio o su vida entraba en un maldito plan B con merma de recursos y un horizonte incierto. Ahora el Gobierno más caro de la historia de la democracia amenaza a la ciudadanía con el posible caos porque no hay plan B. Será discutible si los partidos de la oposición merecen tanta arrogancia y soberbia, pero desde luego la ciudadanía no.