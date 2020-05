La propuesta aragonesa

La determinación de la provincia como la unidad territorial para modular las fases y medidas de la desescalada es uno de los puntos más polémicos del plan presentado por el Gobierno. Aragón reclama que el medio rural pueda avanzar más rápidamente, tomando como referencia cada área sanitaria. La propuesta, apoyada al menos por otras nueve comunidades autónomas, beneficia a las zonas menos pobladas y resulta perfectamente razonable.

Que no todo el territorio entre al mismo tiempo en cada fase de la desescalada parece lógico, pues cada zona está afectada en grado diferente por la enfermedad. Pero que la unidad territorial que se utilice sea la provincia, como ha establecido inicialmente el Gobierno, no resulta lo más práctico, pues la diversidad se produce también entre zonas rurales y urbanas en el interior de cada delimitación provincial. Las comunidades autónomas tienen un conocimiento mucho más directo de estas circunstancias y tendrán además que responsabilizarse en gran medida de la aplicación del plan, por lo que su opinión debería ser tenida muy en cuenta por un Ejecutivo que hasta ahora no se ha mostrado demasiado dispuesto a hacerlo. La propuesta de la DGA de utilizar el área sanitaria como unidad para modular el avance de las fases de desconfinamiento está respaldada por otras nueve comunidades, formando un grupo que incluye a toda la ‘España vacía’. Es lógico, pues las zonas menos pobladas se han visto en general menos afectadas por la covid-19 y no sería justo privarlas de la posibilidad de avanzar más rápidamente. Las autonomías presentarán hoy sus reivindicaciones al Gobierno central, que, no obstante, al menos mientras se mantenga el estado de alarma -una cuestión que hoy se dirime en el Congreso-, tiene la capacidad final de decisión. Esta es una oportunidad para mostrar un talante más abierto y dispuesto a compartir responsabilidades políticas y reforzar una línea de colaboración.