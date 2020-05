Existe un derecho de esos que no aparece en ninguna constitución, en ningún tratado, ni ninguna carta de derechos fundamentales. Un derecho que se estrella obstinadamente contra la sacrosanta libertad individual de la que gozamos, en mayor o menor medida en la práctica, todos los ciudadanos. Un derecho que no es ni inherente a las personas, ni inviolable, ni mucho menos, absoluto. Un derecho del que solo disfrutan aquellos –pero no todos– que son conscientes de su existencia y lo cultivan diariamente con esmero.

Es tan antiguo como las organizaciones sociales más rudimentarias desde que el hombre es hombre. Los romanos ya lo identificaron y lo denominaron ‘auctoritas’. Bajo ese concepto definían el poder no vinculante pero socialmente reconocido del que disfrutaban determinados individuos en razón de su capacidad y de su reputación personal.

Mucho más recientemente, Michael Ignatieff, profesor en Ciencia Política y Derecho en las universidades de Oxford, Cambridge o Harvard, que precedió a Justin Trudeau como líder del Partido Liberal canadiense, lo definió en su brillante ensayo ‘Fuego y cenizas’ como el ‘derecho a ser escuchado’. Él lo aplicaba fundamentalmente a la política, si bien su alcance es extrapolable a cualquier otra persona con una mínima proyección social, es decir, a todos.

Evidentemente, en la política debería ser considerado como un elemento indispensable para cualquiera que desee dedicarse con algo de éxito a esa actividad. No debe haber defecto más incapacitante para quienes aspiran a influir en el mundo que les rodea que el de no ser escuchados. Y sin embargo, muchos, probablemente poco conscientes de la fragilidad de ese derecho –que es más bien un privilegio–, de la facilidad con la que, como los granos de arena, se escurren de las manos, se empeñan en dilapidarlo una y otra vez.

Porque el derecho a ser escuchado depende de la capacidad, pero lo hace mucho más de los valores que se transmiten y de si esos valores están a la altura de los que demandan quienes otorgan ese privilegio de ser escuchado.

Y esos valores que configuran la reputación pública de un individuo y que, por tanto, otorgan ese privilegio a ser escuchado se ven una y otra vez rebajados por dos conductas excesivamente extendidas en nuestros días: la incoherencia y la grosera e indisimulada prevalencia de intereses particulares –partidistas o individuales en lo que a la política se refiere– sobre los intereses generales.

La coherencia es un parámetro que mide con precisión el respeto de una persona por quienes le rodean y tiene mucho que ver con la honestidad intelectual. La incoherencia, sin embargo, se propaga a la misma velocidad que el Covid-19 en la escena pública. Y dos acciones, dos actuaciones análogas, incluso idénticas, son juzgadas de una forma o la contraria dependiendo de quien sea su protagonista. Nada más irracional, nada más humano, sin embargo. No se analizan los hechos, se juzga a las personas, por lo que son o por lo que piensan. Media España retira apresuradamente el derecho a ser escuchado a la otra media y viceversa, creando además amplios espacios de esa impunidad intelectual y política que garantizan algunos ciudadanos, muchas veces más identificados con sus siglas políticas de referencia que los aficionados con los colores de sus equipos.

Pero la incoherencia irremediablemente hace daño a la vista de todos, los más y los menos críticos. Y las palabras que brotan de la boca de una persona que la practica con demasiada asiduidad acaban perdiéndose como una lejana y monótona letanía. Acaban de perder, sin ser conscientes, el privilegio de ser escuchados, y los liderazgos se resienten, y en el peor de los casos, también lo hace nuestra capacidad colectiva y nuestras instituciones.

Ojalá se observara en estos tiempos un esfuerzo por respetar la inteligencia de los demás, que, por otro lado, es respetar la nuestra propia, preservando nuestro derecho a ser escuchados.